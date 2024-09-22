روما.. «إقالة» تؤدي إلى «الاستقالة»!



ميلانو (أ ف ب)

قررت اليونانية لينا سولوكو التنحي عن منصبها مديرة تنفيذية لنادي روما الإيطالي لكرة القدم، وذلك على خلفية إقالة الأيقونة دانييلي دي روسي من تدريب فريق العاصمة.

وتغادر سولوكو المنصب الذي شغلته أيضاً مع نادي أولمبياكوس، بعد أقل من عام على وصولها إلى روما الذي قال في بيان مقتضب «يُعلِن روما أن المديرة التنفيذية لينا سولوكو استقالت من منصبها، نشكر لينا على خدماتها المخلصة، خلال فترة حرجة للنادي، ونتمنى لها التوفيق في مساعيها المستقبلية».

وباتت سولوكو هدفاً لغضب جماهير روما، بعد إقالة دي روسي بشكل مفاجئ، نتيجة البداية السيئة للموسم، والحديث عن توتر العلاقة بينه وبين الإدارة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سولوكو وأطفالها وضعوا تحت حماية الشرطة، بعد التهديدات، في وقت رفع بعض مشجعي روما لافتة خارج ملعب تريجوريا الخاص بالتمارين يصفونها فيها بـ «الشريرة».

يحظى دي روسي بحب جماهير روما، باعتباره تحول من فتى محلي إلى نجم خاض معظم مسيرته الكروية بألوان نادي مسقط رأسه في مشوار قاده إلى إحراز كأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي.

وازداد غضب الجمهور بعدما سارع روما إلى استبداله بالكرواتي إيفان يوريتش، على الرغم من أن الأخير لم يشرف سابقاً على فرق من مصاف نادي العاصمة.

وأصبح يوريتش (49 عاماً) الذي قاد تورينو بين 2021 و2024، ثالث مدرب لروما منذ مطلع العام، إذ عُيّن دي روسي في يناير الماضي حتى نهاية الموسم، بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي يونيو الماضي، أعلن تمديد عقده حتى 2027.

وسبق ليوريتش أن قاد هيلاس فيرونا (2019-2021) وجنوى على ثلاث مراحل بين 2016 و2018 وكروتوني (2015 - 2016) ومانتوفا (2012 - 2013)، كما عمل مدرباً مساعداً في باليرمو وإنتر.

وجاء قرار الاستغناء عن دي روسي، بعد التعادل المخيب أمام جنوى 1-1 الذي حرمه في الوقت القاتل من باكورة انتصاراته هذا الموسم في المرحلة الرابعة الأحد الماضي.

ويخوض يوريتش اختباره الأول في وقت لاحق الأحد ضد أودينيزي في الدوري على الملعب الأولمبي في العاصمة، حيث يعتزم المشجعون الاحتجاج ضد الإدارة.