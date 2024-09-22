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الرياضة

«فتيات الشارقة للشطرنج» ينظم فعالية يوم السلام العالمي

«فتيات الشارقة للشطرنج» ينظم فعالية يوم السلام العالمي
22 سبتمبر 2024 16:59

 
الشارقة (الاتحاد)

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نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، فعالية يوم السلام العالمي للاعبات المنتسبات بالنادي، من العمر 5 إلى 12 سنة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وذلك بمقر النادي، وشارك فيها عدد كبير من اللاعبات.
وشهدت الفعالية عدداً من الأنشطة الترفيهية المختلفة، قدمتها مريم الزرعوني اختصاصية السعادة، وارتدى الجميع اللون الأبيض، وقامت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، بتكريم مريم الزرعوني، في نهاية الفعالية.
وأكدت نجلاء الشامسي، أن الفعالية تتزامن مع يوم السلام العالمي، والذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، وحرصنا من خلال الفعالية ترسيخ معنى وقيم السلام لكل الأجيال في مجتمعنا، خاصة أن دولتنا تمتلك تاريخاً حافلاً من جهود نشر السلام، وترسيخ الاستقرار حول العالم، انطلاقاً من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح، وهو ما نسعى دائماً لترسيخه في الأجيال الحالية والمقبلة، خاصة أن السلام ضرورة أساسية لتحقيق التنمية، وتعزيز الاستقرار وصيانة حقوق الإنسان.
وأضافت أن النادي مستمر في تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تربط لعبة الأذكياء بالمجتمع، وهذا الربط الذي يسهم في نشر اللعبة، من خلال تواجدها في كل الفعاليات جزءاً أساسياً منها، كما أن رسالة واستراتيجية النادي واضحة، وتتمثل في ربط النادي وجميع منتسبيه بالمجتمع.
ووجهت نجلاء الشامسي الشكر إلى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، على تعاونها في تنظيم الفعالية، وإلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تسهم في الفعاليات التي ينظمها النادي على مدار العام.

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