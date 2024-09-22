فاطمة خصيف تحصد فضية «آسيا للكاراتيه»



علي معالي (أبوظبي)

فازت فاطمة خصيف، لاعبة منتخب الكاراتيه، بالميدالية الفضية، في بطولة آسيا للرجال والسيدات، المقامة في مدينة حانجزو بالصين، ضمن مسابقة الكوميتيه وزن تحت 68 كجم، وهو إنجاز رائع للكاراتيه الإماراتي، وسبق أن نالت اللاعبة الموهوبة بفضية آسيا للوزن نفسه بمدينة ألماتي في كازاخستان (فئة تحت 21 عاماً) عام 2021، لتكرر الإنجاز، ولكن في فئة السيدات بالصين.

وتعتبر فاطمة خصيف «22 عاماً»، واحدة من المواهب العربية في اللعبة، ومصنفة رقم 91 على مستوى العالم في هذا الوزن، وينتظرها مستقبل كبير في الكاراتيه، في ظل التطور التي تظهره من بطولة لأخرى.

خاضت فاطمة خصيف مباريات قوية بالبطولة، وفازت على بطلة السعودية لاما كيفي، وعلى بطلة اليابان تسيوباسا كاما، وفازت بمباراة نصف النهائي على بطلة الأردن جود الدروس، بعد مباراة عصيبة شدت معها الأعصاب بعد التعادل بين اللاعبتين في نتيجة المباراة، ليلجأ الحكام للتصويت لتفوز فاطمة، وتنتقل إلى النهائي لتقابل بطلة هونج كونج لي تشوك وونج «المصنفة 41 عالمياً»، لتخسر 2-3 بعد مباراة قوية.

أشاد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بهذا الإنجاز، وقام بتهنئة اللاعبة على الظهور المتميز في هذا الحدث القاري الكبير، وكذلك بأعضاء المنتخب الذي شرف كاراتيه الإمارات، كما هنأ أفراد البعثة بالصين.

وأشاد راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه بالمستوى اللافت للنظر للاعبة، مشيراً إلى أدائها البطولي في حصد تلك النتيجة برغم صعوبة المنافسة.

وقال المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي: «الفضية لم تأت من فراغ، بل بعد جهود كبيرة من أطراف عدة، ما بين اللاعبة والجهازين الفني والإداري، والعمل المتميز من اللواء ناصر الرزوقي، وأعضاء مجلس الإدارة».