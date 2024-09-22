«بديل» يهدي فيورنتينا أول «فرحة»



روما (أ ف ب)



أهدى «البديل» الأيسلندي ألبرت جودموندسون فريقه الجديد فيورنتينا فوزه الأول لهذا الموسم، بعدما حول تخلفه أمام ضيفه لاتسيو إلى انتصار في الوقت القاتل 2-1، في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدأ «فيولا» الموسم بثلاثة تعادلات متتالية، ثم بخسارة في المرحلة الماضية أمام أتالانتا 2-3، ما جعل مدربه الجديد رافاييلي بالادينو، في وضع لا يحسد عليه، قبل أن تزداد الأمور تعقيداً أمام لاتسيو، بعد التخلف قبيل نهاية الشوط الأول برأسية للإسباني ماريو خيلا (41).

لكن جودموندسون، المعار هذا الموسم من جنوى، لعب دور المنقذ بعد دخوله بديلاً خلال استراحة الشوطين، أولاً بإدراكه التعادل في الدقيقة 49، من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من الفرنسي ماتيو جيندوزي، ثم بخطفه هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء أيضاً انتزعها هذه المرة البرازيلي دودو من البرتغالي نونو تافاريس.

وبذلك، رفع فيورنتينا رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 7 بعد تلقيه الهزيمة الثانية للموسم مقابل فوزين وتعادل.