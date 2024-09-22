نوريس بطل «جائزة سنغافورة»



سنغافورة (أ ف ب)

اقترب سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس أكثر من «حامل اللقب» الهولندي ماكس فيرستابن، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث للموسم، بعد إنهائه جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، في المركز الأول أمام سائق ريد بول بالذات.

وبعدما دخلا حلبة شوارع مارينا باي وفيرستابن في الصدارة بفارق 59 نقطة عن نوريس، قلص سائق ماكلارين الفارق إلى 52 نقطة، بعد فوزه بالسباق أمام الهولندي، وزميله الأسترالي أوسكار بياستري.

واستمر صيام بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية عن الانتصارات للسباق السابع توالياً، وتحديداً منذ جائزة إسبانيا، حين حقق الهولندي انتصاره السابع للموسم في 10 جولات.

وأضاف نوريس انتصار الأحد إلى اللذين حققهما هذا الموسم في جائزتي ميامي وهولندا، ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الحادية عشرة في 2024 (حل في المراكز الأول ثلاث مرات، والثاني 5 مرات، والثالث ثلاث مرات).

وأنهى البريطاني سباق سنغافورة، من حيث بدأه في المركز الأول، في نتيجة متميزة أخرى لفريق ماكلارين الذي انتزع صدارة ترتيب الصانعين من ريد بول في الجولة الماضية، ثم عزز مركزه بحلول سائقه الثاني بياستري في المركز الثالث.

واستحق نوريس تماماً الفوز، بعدما حافظ على المركز الأول من البداية حتى النهاية، منهياً السباق بفارق قرابة 21 ثانية عن فيرستابن الذي ما زال في وضع جيد، رغم غيابه عن الدرجة الأولى، لمنصة التتويج للسباق السابع توالياً، وذلك نتيجة حصده النقاط بحلوله ثانياً ثلاث مرات منذ فوزه الأخير، ورابعاً مرة، وخامساً ثلاث مرات، وسادساً مرة، فيما توزعت الانتصارات على أكثر من سائق هم نوريس (2) وزميله بياستري (2) وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو (1) وسائقا مرسيدس البريطانيان لويس هاميلتون (2) وجورج راسل (1).