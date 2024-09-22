الجزيرة يتقدم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراة الشارقة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أعلن نادي الجزيرة التقدم بشكوى رسمية إلى هيئة الاعتراض على قرارات الحكم برابطة أندية المحترفين ولجنة الحكام باتحاد الكرة، وفقاً للوائح المطبقة بهذا الشأن، اعترض من خلالها على قرارات طاقم التحكيم الذي أدار مباراة «فخر أبوظبي» أمام مضيفه الشارقة (0-4)، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد بيان النادي أن «القرارات أثرت بشكل مباشر على مجريات المباراة، وأفقدتها عنصري العدالة وتكافؤ الفرص بين الفريقين، وأثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة».

وطالب الجزيرة بنسخة من التسجيل الصوتي، والتقرير الخاص بحديث حكم الفيديو المساعد وحكم الساحة، لفهم الأسباب التي دعت الحكم عادل النقبي لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة للاعب الجزيرة نيسكنز كيبانو في «الدقيقة 13»، واكتفائه بإنذار لاعب الشارقة ماركوس ميلوني في «الدقيقة 17»، بالرغم من التطابق التام بين الحالتين، والذي لا يرقى له الشك، وظهر جلياً أمام أنظار الجميع.

وأبدى الجزيرة أسفه لعدم التفات الهيئة ولجنة الحكام لجميع الاعتراضات والاحتجاجات والشكاوى التي تقدم بها النادي سابقاً تجاه الأخطاء التحكيمية المؤثرة، والتي تتكرر في معظم المباريات التي يديرها الحكم ذاته لفريق الجزيرة، على مدار المواسم السابقة، والتي كان من شأنها التأثير المباشر على نتائج الفريق في تلك المباريات، وعلى حظوظه في المنافسة بالبطولات السابقة.

وأوضح النادي في بيانه، اتباع اللوائح والآليات المحددة كافة لتقديم الشكاوى سابقاً حتى وإن لم تجدِ نفعاً، ولم يقم بإصدار أي تصريحات إعلامية سابقة عنها وتحمل تبعات ذلك وحده، وذلك حرصاً من مسؤوليه على اتباع اللوائح، وتوفير الاستقرار في المسابقات الرياضية، وحماية شفافية ومصداقية العملية التحكيمية وأساسها الحكام، باعتبارهم الضلع الأهم في المنظومة الكروية، ولكن لا يعني ذلك أن يتحمل نادي الجزيرة تبعات كل ذلك دون مجيب.

وحث بيان الجزيرة، «الهيئة» ولجنة الحكام الاستجابة للاعتراض الرسمي، وإعلان النتائج، بجانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي تكرار ارتكاب الحكام لهذه الأخطاء المؤثرة، كما يدعو النادي لجنة الحكام لمراجعة الأنشطة التدريبية للحكام وتحسينها لضمان تأهيلهم بشكل أفضل، بما يضمن حفظ حقوق جميع الفرق ويؤمن عدالة المنافسات الكروية في البلاد.

وأكد بيان نادي الجزيرة، دعمه المتواصل للحكام المواطنين، والذي لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على التزامه المطلق بالحفاظ على حقوق فرقه ورياضييه وحمايتها على الدوام، ولن يتوانى عن اتخاذ كل ما هو ضروري لضمان ذلك.