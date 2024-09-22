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الرياضة

«النيران الصديقة» تمنح أميركا «برونزية» كأس العالم للشابات

«النيران الصديقة» تمنح أميركا «برونزية» كأس العالم للشابات
22 سبتمبر 2024 18:59

بوجوتا (د ب أ)

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حسم منتخب الولايات المتحدة المركز الثالث في كأس العالم للشابات تحت 20 سنة لكرة القدم، عقب فوزه 2 - 1 على نظيره الهولندي بعد التمديد، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.
وبادر منتخب الولايات المتحدة بالتسجيل بواسطة ألي سنتنور في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل المنتخب الهولندي سريعاً عبر روبين لاكروي في الدقيقة 28، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بين المنتخبين اللذين احتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسماً بالتساوي على شوطين.
وحسم المنتخب الأميركي المواجهة لمصلحته في الوقت الإضافي، بعدما سجل هدفاً عبر «النيران الصديقة»، عن طريق نايومي بويكيما، لاعبة المنتخب الهولندي التي أحرزت هدفاً عكسياً في مرمى فريقها.
يذكر أن المباراة النهائية للمونديال، المقام حالياً في كولومبيا، سوف تجرى في وقت مبكر من صباح الاثنين بين كوريا الشمالية واليابان.

كأس العالم
أميركا
هولندا
اليابان
كوريا الشمالية
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