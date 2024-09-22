الإثنين 23 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خيتافي.. «الصيام السادس»!

خيتافي.. «الصيام السادس»!
22 سبتمبر 2024 19:24

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
خيارات «بديل» تير شتيجن لا تناسب «بروفايل» برشلونة!
تير شتيجن.. «دائرة المجهول» بعد «الإصابة القوية»


واصل خيتافي بحثه عن الفوز الأول هذا الموسم، عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه ليجانيس 1-1، في المرحلة السادسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وكان خيتافي في طريقه إلى تلقي الخسارة الثالثة توالياً، عندما تخلف بهدف خورخي ساينز منذ الدقيقة 76، قبل أن يدرك له مهاجمه البديل بورخا مايورال التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83.
وهو التعادل الرابع لخيتافي، ورفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف أمام فالنسيا الذي تخلص من المركز الأخير بفوزه على جيرونا 2-0، فيما أوقف ليجانيس سلسلة من ثلاث هزائم متتالية وحقق التعادل الثالث في سبع مباريات رافعاً رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر.

الدوري الإسباني
الليجا
خيتافي
ليجانيس
آخر الأخبار
أحمد درويش المهيري
علوم الدار
«مطوعة الفريج» مبادرة مجتمعية جديدة من إسلامية دبي
اليوم 16:23
جامعة أبوظبي
علوم الدار
جامعة أبوظبي تستعرض برامجها في «الخليج للتدريب والتعليم»
اليوم 16:21
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
علوم الدار
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
اليوم 16:00
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
الترفيه
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
اليوم 15:52
"الأنصاري للخدمات المالية" تستكمل الطرح العام الأولي بنجاح
اقتصاد
«الأنصاري» توزع أرباحاً مرحلية بـ 157.5 مليون درهم عن النصف الأول
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©