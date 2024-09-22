خيتافي.. «الصيام السادس»!



مدريد (أ ف ب)



واصل خيتافي بحثه عن الفوز الأول هذا الموسم، عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه ليجانيس 1-1، في المرحلة السادسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وكان خيتافي في طريقه إلى تلقي الخسارة الثالثة توالياً، عندما تخلف بهدف خورخي ساينز منذ الدقيقة 76، قبل أن يدرك له مهاجمه البديل بورخا مايورال التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وهو التعادل الرابع لخيتافي، ورفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف أمام فالنسيا الذي تخلص من المركز الأخير بفوزه على جيرونا 2-0، فيما أوقف ليجانيس سلسلة من ثلاث هزائم متتالية وحقق التعادل الثالث في سبع مباريات رافعاً رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر.