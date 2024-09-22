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الرياضة

نوتنجهام يفرض التعادل على برايتون

نوتنجهام يفرض التعادل على برايتون
22 سبتمبر 2024 19:26

 
لندن (أ ف ب)

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حرم نوتنجهام فوريست مضيفه برايتون من الفوز، عندما فرض عليه التعادل 2-2 في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
تعادلٌ هو الثالث لكلا الفريقين، إذ رفع برايتون رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف عن نوتنجهام الثامن.
وبعد أن افتتح النيوزيلاندي كريس وود التسجيل لنوتنجهام من ركلة جزاء (13)، عادل الشاب جاك هينشلوود برأسية متقنة بعد عرضية من الهولندي جان بول فان هيكه (42).
وأعطى داني ويبليك التقدّم لأصحاب الأرض من ركلة حرة مباشرة رائعة (45).
وعادل البديل الباراجوياني رامون سوسا النتيجة من هجمة سريعة ومنظّمة بعدما انفرد البرتغالي جوتا سيلفا ومرّر الكرة إلى زميله الذي تابعها بسهولة في الشباك (70).
وأكمل نوتنجهام المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد مورجان جيبس وايت بعد نيله إنذاراً ثانياً احتجّ عليه، كما مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو الذي نال بطاقة حمراء مباشرة وخرج من الملعب (83).
وتراجع نوتنجهام إلى الخلف بعد الطرد، لكن برايتون لم يتمكّن من استغلال تفوّقه العددي، بل كاد يخسر النقطة لولا رعونة سوسا في التمرير إلى كالوم هودسون أودوي (90+4).

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نوتنجهام
برايتون
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