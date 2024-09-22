موناكو يلحق بسان جيرمان إلى «صدارة» فرنسا



باريس (أ ف ب)



واصل موناكو انطلاقته شبه المثالية ولحق بباريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب إلى صدارة الدوري الفرنسي، بفوزه على ضيفه لوهافر 3-1 في المرحلة الخامسة.

ومنح الهولندي جوردان تيسي التقدم لموناكو باكراً، إثر تمريرة من الدولي الياباني تاكومي مينامينو (9)، لكن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 30 عبر الروسي دالر كوزياييف.

وانتظر فريق الإمارة الشوط الثاني لحسم النتيجة في صالحه، فمنحه الجناح البديل الدولي المغربي إلياس بن الصغير التقدم في الدقيقة 66، إثر تمريرة من الإيفواري ويلفريد سينغو، قبل أن يؤمّن الدولي الأميركي فولارين بالوجون النقاط الثلاث، موجهاً الضربة القاضية للضيوف، بتسجيله الهدف الثالث إثر تمريرة من جورج إيلينيخينا (70).

وهو الفوز الثاني تواليا لموناكو في الدوري والرابع في خمس مباريات لم يذق فيها طعم الخسارة، فرفع رصيده إلى 10 نقاط، وارتقى إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه رينس 1-1.

كما هو الفوز الثالث توالياً لموناكو في مختلف المسابقات، بعد تغلبه على برشلونة الإسباني 2-1 في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، مُني لوهافر بخسارته الثانية توالياً والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.