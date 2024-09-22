شباب الأهلي يخطف الوحدة في «قمة التسعة»



مراد المصري (أبوظبي)



واصل شباب الأهلي انطلاقة «العلامة الكاملة»، بالفوز على الوحدة 5-4، في المباراة المثيرة والغزيرة بأهدافها التسعة، التي أقيمت على استاد راشد، ضمن «الجولة الثالثة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الانتصار الثالث على التوالي ليصل «الفرسان» إلى «النقطة التاسعة»، فيما توقف رصيد «العنابي» عند «6 نقاط».

سجل لشباب الأهلي سردار أزمون في الدقيقتين 7 والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، ويوري سيزار في الدقيقة 13، ومؤنس دبور في الدقيقتين 87 و90، فيما أحرز للوحدة عمر خربين «هاتريك» في الدقائق 3 و33 و81، ولوكاس بيمينتا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

شهدت أول 15 دقيقة إثارة كبيرة، بعدما تقدم الوحدة بهدف سجله عمر خربين برأسية، مستفيداً من كرة عرضية من أحمد نور الله في الدقيقة 3.

رد شباب الأهلي سريعاً بهدف التعادل، بعد هجمة سريعة، انطلق بها سردار أزمون داخل المنطقة، وواجه الحارس زايد الحمادي، وأسكن الكرة بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 7.

قلب «الفرسان» النتيجة لمصلحته بتسجيل الهدف الثاني، بواسطة يوري سيزار الذي استفاد من تمريرة بالا خلف المدافعين، ليواجه الحارس ويسددها بقدمه اليمنى في الدقيقة 13.

عادت الإثارة مجدداً، عندما أدرك عمر خربين التعادل بهدف ثانٍ من تسديدة قوية داخل المنطقة، ارتدت من العرضة وعانقت الشباك في الدقيقة 33.

واقتنص «الفرسان» هدف التقدم مجدداً بتسديدة أرضية قوية من سردار أزمون من داخل المنطقة، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

أكمل عمر خربين «الهاتريك» الشخصي، ليدرك التعادل للوحدة بهدف ثالث، بتسديدة مباشرة من كرة عرضية في الدقيقة 81، إلا أن شباب الأهلي رد مرة أخرى بهدف رابع سجله «البديل» مؤنس دبور، بعدما تابع الكرة داخل المنطقة في الدقيقة 87.

وعاد دبور نفسه ليكمل «الثنائية» الشخصية، ويسجل الهدف الخامس لفريقه، بعد انطلاقة داخل المنطقة، ليسكن الكرة بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 90.

قلص الوحدة الفارق بهدف رابع سجله لوكاس بيمينتا، بعدما تابع الكرة داخل المنطقة سددها بين قدمي الحارس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.