خورفكان يقتنص الفوز الأول أمام العروبة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



اقتنص خورفكان نقاط الفوز الأول، في «دوري أدنوك للمحترفين»، بفوزه الثمين على حساب مضيفه العروبة 2-1، على ملعب دبا، ضمن «الجولة الثالثة»، ليحصد «النسور» أول ثلاث نقاط، فيما بقى العروبة في المركز الأخير بالخسارة الثالثة على التوالي.

وافتتح الإسباني جوناتان فييرا التسجيل لخورفكان من ركلة جزاء في الدقيقة 12، قبل أن يعيد محمد رضا مهاجم العروبة فريقه إلى المباراة بهدف التعادل من تسديدة من ركلة حرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وهو الهدف رقم 100 للاعبين الإيرانيين في «دوري المحترفين»، بعدما سجل مهدي زادة الأول بقميص الظفرة في 2008، والهدف 50 عن طريق إيمان مبعلي بقميص النصر أمام شباب الأهلي.

واقتنص «البديل» البرازيلي ماتيوس دي أندرادي هدف الفوز الثمين لخورفكان في الدقيقة 92، مترجماً عرضية سعود أحمد من الجهة اليمنى، ليمنح فريقه الفوز 2-1، وحصد أول ثلاث نقاط في «الدوري».