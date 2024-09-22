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الرياضة

بلباو يواصل صحوته بـ «الثالث المتتالي»

بلباو يواصل صحوته بـ «الثالث المتتالي»
22 سبتمبر 2024 21:07

 
مدريد (أ ف ب)

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واصل أتلتيك بلباو صحوته بفوز ثالث توالياً، عندما تغلب على ضيفه سلتا فيجو 3-1، في المرحلة السادسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وتقدم الفريق الباسكي مبكراً عبر مهاجمه جوركا جوروسيتا في الدقيقة الرابعة، وحصل الضيوف على ركلة جزاء، انبرى لها قائدهم المخضرم ياجو أسباس بنجاح (25)، قبل أن يعيد جوروسيتا التقدم لأصحاب الأرض بتسجيله هدفه الشخصي الثاني ولفريقه (39).
وأمَّن ألفارو دجالو فوز أتلتيك بلباو بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 80.
وبعدما اكتفى بأربع نقاط في مبارياته الأربع الأولى في «الليجا»، ضرب أتلتيك بلباو بقوة في المراحل الثلاث الأخيرة بتحقيقه العلامة الكاملة كاسباً تسع نقاط خوّلته الارتقاء إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 13 نقطة.
ولعب أتلتيك بلباو مباراة أكثر، وكانت مقدمة عن المرحلة السابعة، عندما تغلب على مضيفه ليجانيس.

الدوري الإسباني
بلباو
سيلتا فيجو
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