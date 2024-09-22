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الرياضة

ليفركوزن.. «ريمونتادا» مرتين!

ليفركوزن.. «ريمونتادا» مرتين!
22 سبتمبر 2024 21:12

برلين (أ ف ب)

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حوَّل باير ليفركوزن حامل اللقب تخلفه مرتين أمام ضيفه فولفسبورج إلى فوز بشق الأنفس، وفي الوقت بدل الضائع 4-3، في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل فلوريان فريتس (14) وجوناثان تاه (32) والبديلان الإكوادوري بييرو هينكابي (49) والنيجيري فيكتور بونيفايس (90+3) أهداف باير ليفركوزن، والفرنسي نوردي موكييلي (5) والبلجيكي سيباستيان بورناوف (37) والسويدي ماتياس سفانبرج (45+1) أهداف فولسبورج الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه يانيك جيرهاردت في الدقيقة 88.
وهو الفوز الثاني تواليا لباير ليفركوزن في الدوري، والثالث في مختلف المسابقات، بعد فوزه الكبير على مضيفه فينورد الهولندي برباعية في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وانفرد ليفركوزن مؤقتاً بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر والفائز على مضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة.
وجاء فوز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو في توقيت مناسب، خصوصاً أنهم سيحلون ضيوفاً على بايرن ميونيخ السبت المقبل في قمة المرحلة الخامسة.
ووجد ليفركوزن نفسه متخلفاً مبكراً، وتحديداً في الدقيقة الخامسة بفضل النيران الصديقة، عندما هز مدافعه موكييلي شباك فريقه بالخطأ.
وردّ البطل بعد تسع دقائق عبر نجمه الواعد فيرتس بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة، إثر تمريرة من السويسري جرانيت تشاكا.
ومنحه المدافع الدولي العملاق تاه التقدّم بضربة رأسية، إثر ركلة ركنية انبرى لها المدافع الدولي الإسباني أليخاندرو جريمالدو (32).
وأدرك بورناوف التعادل في الدقيقة 37 بالطريقة ذاتها بضربة رأسية من مسافة قريبة بركلة ركنية نفذها البولندي ياكوب كامينسكي، قبل أن يمنحه سفانبرج التقدم للمرة الثانية بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة بتمريرة من اليوناني كونستانتينوس كولييراكيس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
ودفع ألونسو بهينكابي والدولي الهولندي جيريمي فريمبونج مطلع الشوط الثاني وفرض فريقه سيطرة مطلقة على مجريات المباراة بحثاً عن التعادل الذي تحقق برأسية للدولي الإكوادوري، من ركلة ركنية انبرى لها الإسباني أليكس جارسيا (49).
وتابع باير ليفركوزن ضغطه القوي، وعزز ألونسو خط هجومه بإشراك بونيفايس مكان الدولي التشيكي باتريك شيك (68).
وتلقى فولفسبورج ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه جيرهاردت قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي بسبب تدخل قوي على فريمبونج (88).
وحرم القائم الأيمن تشاكا من هز الشباك بردّه تسديدته القوية من خارج المنطقة (90+1)، قبل أن يفعلها بونيفايس في الدقيقة الثالثة من سبع دقائق احتسبت وقتاً بدل ضائع مستغلاً كرة فشل البديل التركي صالح أوزكان في إبعادها كما يجب أمام المرمى، إثر تسديدة قوية للبديل الآخر الأرجنتيني إيسيكيال بالاسيوس، هيأها لنفسه وسددها من مسافة قريبة على يمين الحارس البولندي كميل جرابارا (90+3).

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
فولفسبورج
تشابي ألونسو
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