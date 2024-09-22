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الرياضة

شتوتجارت يكتسح دورتموند بخماسية

شتوتجارت يكتسح دورتموند بخماسية
22 سبتمبر 2024 21:48

 
برلين (د ب أ)

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حقق شتوتجارت فوزاً كبيراً على ضيفه بوروسيا دورتموند 5-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
ونجح شتوتجارت في إلحاق الهزيمة الأولى بدورتموند هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس، بفارق الأهداف عن لايبزج صاحب المركز السابع ودورتموند في المركز الثامن.
وتقدم شتوتجارت في الدقيقة الرابعة عن طريق دينيز أونديف، قبل أن يضيف زميله إيرميدين ديميروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 21.
وفي الدقيقة 62 سجل إنزو ميلوت الهدف الثالث لشتوتجارت، فيما سجل سيرهو جيراسي الهدف الوحيد لدورتموند في شباك فريقه السابق في الدقيقة 75.
وبعد ذلك بخمس دقائق سجل البلال توريه الهدف الرابع لشتوتجارت، فيما أضاف أونديف الهدف الثاني له والخامس لشتوتجارت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

الدوري الألماني
البوندسليجا
شتوتجارت
دورتموند
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