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الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» يحرز لقب «الإمارات لمصارعة الناشئين»

«الفجيرة للفنون القتالية» يحرز لقب «الإمارات لمصارعة الناشئين»
23 سبتمبر 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت بنجاح منافسات بطولة الإمارات للمصارعة لفئة الناشئين، التي نظمها اتحاد المصارعة في صالة اتحاد الجودو في أبوظبي، وسط مشاركة واسعة من 178 لاعباً يمثلون مختلف الأندية الرياضية على مستوى الدولة. 
وحصد نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول في ختام النتائج النهائية، حيث تنافس اللاعبون ضمن فئات أوزان متعددة تراوحت بين 34 و85 كلج، وسط أجواء حماسية شهدت مشاركة عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة، فيما حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، وجاء نادي خورفكان في المركز الثالث، لتشكل بذلك لوحة من التميز في البطولة التي استندت إلى معايير احترافية صارمة وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للمصارعة.
وأعلن اتحاد المصارعة عن خططه الطَّموحِ لتطوير رياضة المصارعة في الدولة، حيث كشف عن نيته تنظيم عدد من البطولات الإضافية خلال الموسم المقبل، بهدف تعزيز التنافسية بين اللاعبين، وزيادة فرص المشاركة في مختلف الفئات العمرية، وأوضح الاتحاد أن هذه البطولات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير مواهب المصارعة الناشئة وتهيئتها للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية، مع التركيز على صقل مهارات اللاعبين وتطوير أدائهم الفني.

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