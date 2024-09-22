الإثنين 23 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السيتي وأرسنال.. «قمة التعادل»

السيتي وأرسنال.. «قمة التعادل»
22 سبتمبر 2024 22:17

 
مانشستر (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«عض» في الدوري الإنجليزي!
هالاند «الهدف 100» بقميص مانشستر سيتي

أفلت مانشستر سيتي من الخسارة، بالتعادل مع ضيفه أرسنال 2-2 على ملعب «الاتحاد» في قمة منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر، سجله إرلينج هالاند، بعد مرور تسع دقائق، ليرفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي المسابقة، ويحتفل بهدفه رقم 100 في 105 مباريات، بجميع المسابقات مع الفريق الإنجليزي.
وقلب أرسنال الطاولة بهدفين سجلهما ريكاردو كالافيوري وجابرييل ماجاليس في الدقيقتين 22، والأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
ولكن أرسنال خاض الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين، بعد طرد البلجيكي لياندو تروسارد، بعد بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
وخطف مانشستر سيتي نقطة التعادل بهدف سجله اللاعب «البديل» جون ستونز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، لينتزع حامل اللقب نقطة ثمينة أمام وصيف الموسم الماضي.
وواصل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تفوقه على جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعدم الخسارة في آخر أربع مباريات، بعد تعادل وفوز للفريق اللندني في مباراتي الموسم الماضي، إضافة إلى تتويج أرسنال بالدرع الخيرية.
وبهذا التعادل حافظ مانشستر سيتي على تواجده في قمة الترتيب برصيد 13 نقطة، ليبقى سجله خالياً من الهزائم، وتنكسر سلسلة انتصاراته في أول أربع جولات.
أما أرسنال، فقد فرط في فوز كاد أن يكون في المتناول، وحصل على نقطة ليتراجع للمركز الرابع برصيد 11 نقطة، بعد ثلاثة انتصارات وتعادلين. 

 

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
أرسنال
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
أحمد درويش المهيري
علوم الدار
«مطوعة الفريج» مبادرة مجتمعية جديدة من إسلامية دبي
اليوم 16:23
جامعة أبوظبي
علوم الدار
جامعة أبوظبي تستعرض برامجها في «الخليج للتدريب والتعليم»
اليوم 16:21
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
علوم الدار
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
اليوم 16:00
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
الترفيه
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
اليوم 15:52
"الأنصاري للخدمات المالية" تستكمل الطرح العام الأولي بنجاح
اقتصاد
«الأنصاري» توزع أرباحاً مرحلية بـ 157.5 مليون درهم عن النصف الأول
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©