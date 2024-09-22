السيتي وأرسنال.. «قمة التعادل»



مانشستر (د ب أ)

أفلت مانشستر سيتي من الخسارة، بالتعادل مع ضيفه أرسنال 2-2 على ملعب «الاتحاد» في قمة منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر، سجله إرلينج هالاند، بعد مرور تسع دقائق، ليرفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي المسابقة، ويحتفل بهدفه رقم 100 في 105 مباريات، بجميع المسابقات مع الفريق الإنجليزي.

وقلب أرسنال الطاولة بهدفين سجلهما ريكاردو كالافيوري وجابرييل ماجاليس في الدقيقتين 22، والأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ولكن أرسنال خاض الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين، بعد طرد البلجيكي لياندو تروسارد، بعد بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وخطف مانشستر سيتي نقطة التعادل بهدف سجله اللاعب «البديل» جون ستونز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، لينتزع حامل اللقب نقطة ثمينة أمام وصيف الموسم الماضي.

وواصل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تفوقه على جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعدم الخسارة في آخر أربع مباريات، بعد تعادل وفوز للفريق اللندني في مباراتي الموسم الماضي، إضافة إلى تتويج أرسنال بالدرع الخيرية.

وبهذا التعادل حافظ مانشستر سيتي على تواجده في قمة الترتيب برصيد 13 نقطة، ليبقى سجله خالياً من الهزائم، وتنكسر سلسلة انتصاراته في أول أربع جولات.

أما أرسنال، فقد فرط في فوز كاد أن يكون في المتناول، وحصل على نقطة ليتراجع للمركز الرابع برصيد 11 نقطة، بعد ثلاثة انتصارات وتعادلين.