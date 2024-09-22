العين يقص شريط «كأس القارات» بـ «نصف درزن»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق العين فوزاً مستحقاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد بافتتاح كأس القارات للأندية.

وصعد «الزعيم» بطل آسيا لمواجهة الأهلي المصري بطل أفريقيا، بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 29 أكتوبر المقبل، ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين بطل أميركا الجنوبية، وباتشوكا المكسيكي، بطل أميركا الشمالية، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة 11 ديسمبر، فيما تقام المباراة النهائية للبطولة 18 ديسمبر المقبل في الدوحة أيضاً، وسيكون طرفها الأول ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا.

ويُتوج الفائز من مباراة العين والأهلي في القاهرة، بلقب «كأس أفريقيا- آسيا -المحيط الهادي»، وهي أولى جوائز البطولة.

سجل أهداف العين كارسودو في الدقيقة السادسة، وسيكو بابا في الدقيقة 11، وماتيوس بلاسيوس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي «هدفين» في الدقيقتين 78 والرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وكامو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني أيضاً، فيما أحرز هدفي أوكلاند سيتي، جيرسو لاجوس في الدقيقة 41، وبيفان ماير في الدقيقة 55.

وجاءت المباراة سهلة على العين في الشوط الأول، بعدما تقدم بـ «ثنائية» في 11 دقيقة فقط، وسيطر «الزعيم» على مجريات «النصف الأول» من اللقاء بشكل شبه تام، ولعبت الأخطاء الدفاعية دوراً في تسجيل الفريق النيوزيلندي للهدف الأول.

في الشوط الثاني، هدأ «رتم» أداء العين، وتراجع الأداء الهجومي، واستغل لاعبو الضيوف خطأ آخر، ليسجل بيفان ماتر الهدف الثاني.

حاول العين العودة بالفارق مجدداً، وأهدر عدداً من الفرص، حتى نجح «البديل» سفيان رحيمي في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 78، من رأسية رائعة، كانت سببا في حسم اللقاء لمصلحة «الزعيم»، بعد أن كان أوكلاند قريباً من التعادل في عدد من الهجمات المرتدة في الشوط الثاني.

ومنح الهدف الرابع مزيداً من الثقة للاعبي العين، ونجح كاكو في تسجيل الهدف الخامس، من تسديدة رائعة من على حدود المنطقة، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، قبل أن يضيف سفيان رحيمي الهدف السادس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لينتهي اللقاء بـ «سداسية عيناوية» صعد بها «الزعيم» بطل آسيا لمواجهة بطل أفريقيا.