الإثنين 23 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يضرب فياريال بـ «قسوة»

برشلونة يضرب فياريال بـ «قسوة»
22 سبتمبر 2024 22:57

 
برشلونة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
خيارات «بديل» تير شتيجن لا تناسب «بروفايل» برشلونة!
تير شتيجن.. «دائرة المجهول» بعد «الإصابة القوية»


واصل برشلونة بدايته المذهلة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الكاسح 5 -1 على مضيفه فياريال، في المرحلة السادسة للمسابقة.
وعلى ملعب «لا سيراميكا»، افتتح النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20، وأحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 35، ليتربع على قمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 6 أهداف.
وقلص أيوزي بيريز الفارق، عقب تسجيله هدفاً لفياريال في الدقيقة 38، لكن بابلو توري، أضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 58، فيما أضاع ليفاندوفسكي ركلة جزاء لأبناء كتالونيا في الدقيقة 67، ليهدر فرصة تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في المباراة.
وتكفل رافينيا بإحراز الهدفين الرابع والخامس لبرشلونة في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب، ليتقدم الجناح البرازيلي لوصافة ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.
ويأتي هذا الفوز، ليبرهن نجوم برشلونة عن استعادة الفريق اتزانه عقب خسارته المفاجئة 1- 3 أمام مضيفه موناكو الفرنسي، يوم الخميس الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ورغم الفوز الكبير، فإن جماهير برشلونة أصيبت بخيبة أمل عقب الإصابة العنيفة التي تعرض لها الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وتسببت في خروجه من ملعب المباراة، حيث تخشى فقدان الفريق لخدماته حتى نهاية الموسم.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة، الذي فاز في جميع مبارياته الست الأولى بالمسابقة هذا الموسم، إلى 18 نقطة في الصدارة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقاً بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.
في المقابل، تجمد رصيد فياريال، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة حتى الآن، عند 11 نقطة في المركز الخامس.

 

الدوري الإسباني
برشلونة
فياريال
ليفاندوفسكي
رافينيا
آخر الأخبار
عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الترفيه
إذاعة الأولى تطلق دورتها البرامجية الجديدة
اليوم 16:33
الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع البحرين
اقتصاد
الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع البحرين
اليوم 16:33
أحمد درويش المهيري
علوم الدار
«مطوعة الفريج» مبادرة مجتمعية جديدة من إسلامية دبي
اليوم 16:23
جامعة أبوظبي
علوم الدار
جامعة أبوظبي تستعرض برامجها في «الخليج للتدريب والتعليم»
اليوم 16:21
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
علوم الدار
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©