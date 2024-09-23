ميلان يبتسم في «ديربي الغضب»!

روما (أ ف ب)



أسقط ميلان «المترنّح» منذ بداية الموسم، جاره وغريمه الإنتر «حامل اللقب» للمرة الأولى 2-1، في «ديربي الغضب» ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجّل الأميركي كريستيان بوليسيتش (10) وماتيو جابيا (89) هدفي ميلان، وفيديريكو دي ماركو (28) هدف الإنتر.

وتعرّض الإنتر لخسارته الأولى، ضمن مختلف المسابقات، بعد عودته منتعشا من مانشستر بتعادل سلبي مع مضيفه «السيتي» حامل لقب الدوري الإنكليزي أربع مرات متتالية قياسية، في افتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا.

وتراجع الإنتر الذي تلقى خسارته الأولى أمام ميلان بعد ستة انتصارات إلى المركز السادس بثماني نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن تورينو المتصدر.

في المقابل، استعاد ميلان عافيته، وحقق انتصاره الثاني، بعدما كان بدأ بتعادلين وخسارة إلى جانب فوز واحد، وسقط أيضاً على أرضه أمام ليفربول الإنجليزي في دوري الأبطال.

ورفع «الروسونيري» رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف عن جاره.

وبادر ميلان بالتهديد بتسديدة من المهاجم المخضرم الإسباني ألفارو موراتا أبعدها الحارس السويسري يان سومر إلى ركنية (6).

وافتتح بوليسيتش التسجيل، حين خطف الكرة من الأرميني هنريخ مخيتاريان وانطلق بين المدافعين، ووصل أمام المرمى بمجهود فردي ووضعها في الشباك (10).

وهذه المرة الأولى التي يفتتح فيها ميلان التسجيل في لقاءات الديربي ضمن الدوري منذ 17 أكتوبر 2020 «عبر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش»، وفقا لـ«أوبتا» للإحصاءات.

وتوتّرت الأمور سريعاً حين عرقل بوليسيتش المدافع أليساندرو باستوني الذي دفعه على الأرض، وتجمّع اللاعبون من حولهم وتدخّل الحكم بتحذير شفهي (13).

وأدرك ديماركو الذي كانت تحوم الشكوك حول مشاركته بسبب الإصابة التي غيّبته عن مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، التعادل بتسديدة من الجهة اليسرى بعدما استلم تمريرة من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عقب مراوغة غابيا (28).

وكاد الفرنسي ماركوس تورام يُسجّل الثاني للإنتر بتسديدة زاحفة باتجاه القائم الأيسر، لكن مواطنه الحارس مايك مينيان تصدّى لكرته وأبعدها إلى ركنية (42).

وحاول الإنتر في الشوط الثاني أن يُسجّل عبر التركي هاكان تشاهانأوغلو بتسديدة بعيدة بين يدي مينيان (56)، وجاء الردّ عبر الهولندي تيجاني رايندرز بفرصة أخطر وتصويبة أقوى، لكن سومر أبعدها إلى ركنية (64).

وتألّق مينيان في التصدي لتصويبة مارتينيز حارماً إياه من تسجيل هدفه الأول في الدوري هذا الموسم (72).

وردّ عليه سومر بتصدٍّ أهم وأصعب حين وجد نفسه بمواجهة البرتغالي رافايل لياو الذي وصلته كرة بعد هجمة مرتدة منظّمة وسدد من الجهة اليسرى (75).

وأهدر الإنجليزي تامي أبراهام فرصة ذهبية لتسجيل الثاني، حين اخترق الدفاع وسدد من الجهة اليمنى، لكن كرته مرّت إلى جانب القائم الأيمن (77).

وقرّر المدرب البرتغالي لميلان باولو فونسيكا الدفع بالمهاجمين السويسري نواه أوكافور والإنجليزي روبن لوفتوس-شيك بدلاً من موراتا وبوليسيتش لاستغلال الهجمات المرتدة (78).

وخطف جابيا الفوز برأسية بعدما تابع ركلة حرة نفذها رايندرز (89).

وقاد الكرواتي إيفان يوريتش مدرب روما الجديد، فريق العاصمة إلى فوزه الأول بثلاثية على ضيفه أودينيزي الذي كان متصدراً قبل انطلاق المرحلة.

وسجل الأوكراني أرتيم دوفبيك (19)، الأرجنتيني باولو ديبالا (49 من ركلة جزاء) وتوماسو بالدزاني (70).

وكانت هذه المباراة الأولى ليوريتش الذي خلف نجم النادي دانييلي دي روسي المقال بسبب سوء النتائج.

وصعد روما إلى المركز العاشر بست نقاط، فيما تلقى أودينيزي خسارته الأولى وتراجع إلى المركز الثالث بعشر نقاط.

وغاب عدد لا بأس به من المشجعين عن حضور نصف الساعة الأولى من المباراة احتجاجاً على قرار الإدارة إقالة دي روسي.

ورفع الجمهور لافتة كُتب عليها «على الرغم من عدم وجود امتنان في كرة القدم، تذكر أنك ستظل دائماً تجسيداً للرومانيستا، نراك قريبا، دانييلي!».

وكانت اليونانية لينا سولوكو تنحّت عن منصبها كمديرة تنفيذية للنادي على خلفية إقالة الأيقونة دي روسي، وذلك بعد أقل من عام على وصولها إلى هذا المنصب.