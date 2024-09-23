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الرياضة

تير شتيجن.. «دائرة المجهول» بعد «الإصابة القوية»

تير شتيجن.. «دائرة المجهول» بعد «الإصابة القوية»
23 سبتمبر 2024 08:35

مدريد (د ب أ)

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تحيط الشكوك بالحارس الدولي الألماني مارك أندير تير شتيجن، الذي ربما يكون قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال المباراة التي  فاز بها فريقه برشلونة على فياريال 5-1، ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. 
وسقط الحارس البالغ 32 عاماً على قدمه اليمنى، بعد ضربة ركنية، وذلك قبل فترة قصيرة من نهاية الشوط الأول، قبل أن يسقط تماماً على أرضية الملعب، ومن ثم تم حمله خارج أرضية الملعب ونقله إلى المستشفى.
ولم يتم حتى الآن تشخيص حالة تير شتيجن، لكن مدرب برشلونة هانزي فليك قال في مؤتمر صحفي: «سعداء للغاية بالفوز، لكن في الحقيقة لدينا حالة من الحزن لأننا نظنها إصابة قوية».
وأضاف مدرب ألمانيا السابق في تصريحات لقناة «دازن»: «علينا جميعا أن ننتظر، ونرى ما سيحدث، ستكون إصابة قوية يمكنك رؤية ذلك، وهو لا يزال على أرض الملعب».
وكان تير شتيجن قد أصبح منذ فترة قصيرة الحارس الأول للمنتخب الألماني، بعد الاعتزال الدولي لمانويل نوير، وسيلعب المنتخب الألماني في أكتوبر المقبل أمام كل من البوسنة والهرسك وهولندا في دوري الأمم الأوروبية. 

الدوري الإسباني
برشلونة
فياريال
تير شتيجن
هانسي فليك
ألمانيا
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