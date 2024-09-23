العين وأوكلاند سيتي.. «اكتساح» و«استعراض عضلات» و«عاصفة»!



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تنوعت عبارات الإشادة والإعجاب بالانطلاقة المتميزة لفريق العين، «بطل آسيا»، في افتتاح «النسخة الأولى» من «كأس القارات» لكرة القدم بفوز ساحق 6-2 على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ليتأهل للقاء مضيفه الأهلي المصري 29 أكتوبر المقبل بالقاهرة، في ثاني مباريات البطولة التي حلت مكان كأس العالم للأندية، والتي تقام كل 4 سنوات، بمشاركة 32 فريقاً اعتباراً من عام 2025.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الدولي «الفيفا» في تقرير: «العين يكتسح أوكلاند، ويصعد لمواجهة الأهلي»، ولفت التقرير إلى استمرار تألق المغربي سفيان رحيمي هداف منافسات كرة القدم الأولمبية 2024، مجدداً مع «الزعيم»، رغم مشاركته بديلاً، بتسجيله هدفين، ليمنح فريقه فرصة التنافس على لقب «كأس منطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ».

ولم تمنع الخسارة بـ «سداسية»، الموقع الرسمي لأوكلاند سيتي، الاعتراف بتفوق «الزعيم»، وذكر تقرير الموقع عن المباراة، أن «العين حطم أمال أوكلاند بتسجيله 6 أهداف، من بينها ثلاثية في اللحظات الأخيرة، بما فيها هدفان في الوقت بدل الضائع»، وقال التقرير: «استعرض أبطال آسيا عضلاتهم، عندما أنهى سفيان رحيمي الرائع المباراة برأسية رائعة».

وتقدم العين بهدفين مبكرين، سجلهما فابيو كاردوزو وسيكو بابا في الدقيقتين 6 و11، ثم رد أوكلاند بهدف جيرسون لاجوش في الدقيقة 43، قبل أن يضيف ماتياس بالاسيوس ثالث أهداف العين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماير بيفان الهدف الثاني لأوكلاند في الدقيقة 54، ثم سجل «البديل» سفيان رحيمي رابع أهداف العين في الدقيقة 78، قبل أن يختتم أليخاندرو روميرو «كاكو» ورحيمي المهرجان العيناوي بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل، شبّه تقرير موقع «فووت بووم»، فوز العين بـ «عاصفة الصحراء»، وقال التقرير: «في مواجهة مثيرة على ملعب هزاع بن زايد، قدم العين أداءً مذهلاً ليتفوق على أوكلاند سيتي بسداسية».