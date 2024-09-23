كوريا الشمالية تُتوج بكأس العالم للشابات للمرة الثالثة!

بوجوتا (د ب أ)



تُوج منتخب كوريا الشمالية ببطولة كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً لكرة القدم التي أقيمت في كولومبيا، بعد الفوز على اليابان 1- صفر في المباراة النهائية.

وسجلت اللاعبة الشابة تشوي إيل سون البالغة 17 عاماً هدف المباراة الوحيد، بعد مرور 15 دقيقة، لتمنح بلادها اللقب الثالث في تاريخها. وتوج المنتخب الكوري بعد مسيرة قوية طوال مشواره بالبطولة، حيث تفوق في الدور الأول بمرحلة المجموعات على منتخب هولندا الذي وصل إلى نهائي بطولة العالم قبل عامين.

وفي الأدوار الإقصائية أطاح منتخب كوريا الشمالية بنظيره البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 10 مرات في دور الثمانية، ثم تجاوز المنتخب الأميركي حامل الرقم القياسي، في الفوز باللقب بالدور نصف النهائي، قبل أن يتفوق على اليابان بطل العالم 2018 في النهائي.

وبتتويجه بلقب كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً، يتساوى منتخب كوريا الشمالية للشابات مع الولايات المتحدة وألمانيا بوصفها أكثر المنتخبات الفائزة باللقب برصيد ثلاث مرات.

يذكر أيضاً أن المنتخب الأميركي حقق الميدالية البرونزية لنسخة العام الجاري بعد الفوز 2-1 على هولندا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.