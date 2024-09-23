دي زيربي يهدي فوز مارسيليا إلى «المطرود»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لأوليمبيك مارسيليا، سعادته البالغة بلاعبيه الذين نجحوا في الفوز بـ «ديربي الأوليمبيكو» على ليون 3-2، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق لمدة 85 دقيقة، واللعب بعشرة لاعبين، بعد طرد الأرجنتيني ليوناردو باليردي مدافع وقائد الفريق، بعد 5 دقائق من بداية المباراة التي أقيمت في ختام الجولة الخامسة للدوري الفرنسي.

غير أن دي زيربي، المدير الفني السابق لبرايتون الإنجليزي، شدد على أن الفوز الذي انتزعه لاعبوه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، جعله يشعر بالفخر والثقة في «كتيبته المقاتلة» التي كافحت طوال المباراة، وتحملت الضغط الكبير والهجمات العديدة للاعبي ليون، وقال: «أنا راضٍ تماماً عن الأداء و(عقلية الفوز) والشجاعة التي تحلى بها اللاعبون»، مشيراً إلى أنه لم يُفاجأ بهذا الأداء.

وأضاف: «كنت أتوقع الفوز قبل المباراة، وحتى بعد طرد باليردي، رغم الفرص التي أضاعها لاعبو ليون، وعانينا كثيراً، ولكننا كنا خطرين في الهجمات المرتدة وآمنا بحظوظنا في الفوز، وسعداء لأننا نجحنا في إسعاد مدينة بأكملها».

وأكد دي زيربي أن هذا الفوز لا يعني أن الفريق في طريقه لإحراز بطولة الدوري، ومازال الموسم طويلاً، كما أن المنافسة قوية أمام «المتصدرين» باريس سان جيرمان وموناكو.

واعترف بأن طرد المدافع الأرجنتيني باليردي كان له ما يبرره في تقديره، ومع ذلك أهدى الفوز له، وهو الانتصار الرابع خلال 5 مباريات جمع فيها الفريق 13 نقطة، من دون هزيمة.

وعن أسباب إهدائه الفوز لباليردي، قال دي زيربي: «صحيح أنه ارتكب خطأ، ولكن ليس معنى ذلك أن نُهمله أو نتخلى عنه، حتى لا تتأثر معنوياته، خاصة أنه يغيب عن مباراة الأحد أمام ستراسبورج، وهي مباراة صعبة جداً»، وإن كان دي زيربي قال: «على الأقل وقتها سنكون 11 لاعباً أمام 11».

ورغم «العقلية» الرائعة التي أظهرها اللاعبون منذ بداية الموسم، إلا أن دي زيربي يرفض «التهليل» مثل الصحافة الفرنسية الإقليمية في مدينة مارسيليا، أو الادعاء بأنه سيحرز لقب الدوري، لأن الوقت في تقديره لا يزال مبكراً للحديث عن ذلك، وقال: «نحن نبني فريقاً يضم لاعبين أقوياء برعاية رئيس النادي، ومهدي بن عطية، المدير الرياضي، ونسعى لبلوغ حد الكمال الكروي، ولا أعرف إلى أين يقودنا مصيرنا، وكل ما أعرفه أننا نلعب كل مبارياتنا من أجل الفوز، ولكن كرة القدم قد تكون (قاسية) أحياناً».