فريق أبوظبي يتوج بلقب مونديال «الفورمولا-2» للمرة الخامسة

أبوظبي (الاتحاد)

انتزع فريق أبوظبي للزوارق السريعة لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، وتوج به للمرة الخامسة في تاريخه، بعد إحراز راشد القمزي، قائد زورق «أبوظبي 1»، المركز الأول في السباق الرئيس بالجولة الختامية، التي أقيمت على مياه نهر دورو في مدينة فيلا فيلها، بمشاركة 17 زورقاً.

وأهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفوز والإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات.

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بالعطاء المميز الذي قدمه فريق أبوظبي خلال البطولة، والجهود المثمرة التي قدمها الفريق خلال كل جولات البطولة، والروح العالية التي مكنت راشد القمزي من المنافسة بقوة على اللقب وانتزاع الصدارة في الجولة قبل الختامية، ليتوج ذلك بإحرازه لقب جولة الختام، والإعلان عن فوزه بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق، وحصول منصور المنصوري على المركز الثالث.

وثمَّن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، دور الطاقم الفني والإداري بتوفير الأجواء المناسبة للفريق، والتأكيد على ثقته في المتسابقين للمنافسة بقوة على اللقب والتتويج به.

وقدم راشد القمزي مستويات بطولة رائعة خلال السباق الرئيس في الجولة الختامية للبطولة، دافع من خلالها عن اللقب الذي أحرزه في بطولة 2023، حيث انطلق من المركز الثاني وتصدر السباق من الجولة الأولى وحتى النهاية وعلى مدار 42 دورة، مسجلاً زمن بلغ 38:18 دقيقة، وأضاف به إلى سجله التتويج الخامس بلقب هذه البطولة، وهو الثاني على التوالي، لينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز.

ورفع راشد القمزي بفوزه بلقب الجولة الختامية رصيده إلى 81 نقطة، فيما حصل منصور المنصوري قائد زورق «أبوظبي 36» على المركز الثالث برصيد 51 نقطة، رغم خروجه من السباق الرئيس بسبب عطل تعرض له زورقه، فيما كان المركز الثاني من نصيب زورق الليتواني إدرجاس ريابكو برصيد 67 نقطة بعد أن حل ثالثاً في السباق الرئيس.

وسبق لراشد القمزي أن حقق المركز الأول ثلاث مرات خلال جولات من البطولة أقيمت على مياه نهر دورو في مدينة فيلا فيلها بالبرتغال، منها جولة ختام بطولة 2024، التي شهدت توقفاً وحيداً، وأكمل السباق 13 زورقاً، ولم تتمكن 4 زوارق من إكمال السباق لأسباب مختلفة.

من جانبه، هنأ أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريق أبوظبي بإحرازه لقب بطولة العالم للفورمولا-2 للمرة الخامسة، مثمناً جهوده ومتابعته ودعمه للفريق في كل مراحل البطولة، ما كان لذلك الأثر الملموس في تحقيق اللقب.

وقال: «التتويج بلقب هذه البطولة العالمية هو حلقة ضمن سلسلة حلقات النجاحات المتواصلة التي تحققها فرق أبوظبي بكوادرها المميزة في مختلف فئات بطولات السباقات البحرية العالمية، والتي تحمل سجلاتها الذهبية اسم الإمارات في العديد من المناسبات، ما منح الرياضات البحرية الإماراتية مكانة رفيعة على الخريطة العالمية وتفرداً يشهد به جميع المشاركين في تلك البطولات».

وأشاد أحمد ثاني الرميثي بأداء المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري في جميع جولات البطولة، وما قدماه من عطاء وإبداع أثمر التتويج باللقب العالمي والمركز الثالث، مثنياً على جهود الطاقم الفني والإداري للفريق الذي ساهم في منح الفريق القوة الفنية العالية والثقة للمنافسة على اللقب وإحرازه عن جدارة.

من جهته، عبر راشد القمزي عن سعادته بإحرازه اللقب للمرة الخامسة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقدمها النادي برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

وقال: «السباق الختامي شهد صراعاً شرساً من قبل الزوارق المنافسة، بعد أن تقدمت إلى المركز الأول مبكراً، ما مكنني من التحكم في مسار وإيقاع السباق حتى الوصول إلى خط النهاية».