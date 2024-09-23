«فريدة بي» تُتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا



أبوظبي (الاتحاد)



فازت الفرس «فريدة بي» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في محطته الهولندية التي أقيمت في مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بهولندا، ضمن سلسلة سباقات «النسخة 31»، وذلك في ختام الجولات الأوروبية.

وحظيت سباقات الكأس الغالية بإشادات هولندية وأصداء واسعة، بما يواكب مكانة الدولة والحدث الذي يقام بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل بدول العالم كافة، ودعم خطط اقتنائه وتربيته للحفاظ على مكانته الثرية ومسيرته الرائدة.

ونجحت الفرس «فريدة بي» المنحدرة من نسل (المرتجز - هانيا دي إيه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز، وتحت قيادة الفارس فابيان ليفبفر، من تعزيز حضورها القوي في مجريات السباق بفوز مهم وحاسم، بعد انطلاقتها المتميزة في منعطف النهاية، بمحاذاة السور الداخلي، وتقدمها للظفر بلقب السباق بسرعة وصلابة كبيرة، متجاوزة بفارق رقبة أقرب منافسيها «لايتنج ثندر» (المرتجز- أوليا دو لوب بنت كربلاء) الذي جاء ثانياً، فيما وقف بالمرتبة الثالثة «الزرقاء دي أيه» أيه «أف البحر × شيفا دي أيه بنت عامر).

وقطعت البطلة مسافة السباق الممتدة لـ 2150 متراً بزمن 02:21.09 دقيقة، حيث شهد سباق القمة الهولندية على الكأس الغالية مشاركة مجموعة متميزة تمثل نخبة الخيول العربية في هولندا وأوروبا، في السباق المخصص للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة.

وسجلت محطة هولندا نجاحات مهمة وإضافية لمسيرة الكأس الغالية التي تجوب دول أوروبا والعالم، وذلك في ختام سباقاتها الأوروبية الـ 10 التي أقيمت في مضامير دول فرنسا، إيطاليا، بولندا، السويد، بلجيكا، بريطانيا، روسيا، ألمانيا، تركيا، وهولندا، ما يؤكد التفاعل المتميز لملاك ومربي الخيل العربي بدول العالم كافة مع سباقات الكأس الغالية، وطموحاتهم الكبيرة للمشاركة في الحدث التاريخي العريق.

شهد السباق وتوج الأبطال، فيصل الرحماني، مشرف عام سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بحضور المالك والمدرب وفارس البطلة.

من جهته، قال فيصل الرحماني: «مع ختام المحطات الأوروبية والمكتسبات الكبيرة التي حققتها سباقات الكأس الغالية، نؤكد أن النجاحات التي تجسدت على أرض الواقع ما هي إلا ثمرة الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتوجيهاته السديدة واهتمامه الكبير بتطوير منظومة سباقات الخيل العربي في المضامير العالمية كافة»، معرباً عن فخره واعتزازه بالمحصلة النهائية للسباقات الأوروبية التي شهدت هذا العام نمواً كبيراً على صعيد المشاركة في كل محطة، والحضور الجماهيري وزيادة عدد المحطات، بجانب الاهتمام الإعلامي والتسويقي الذي رافق الحدث.

وأضاف: «فخورون بالأصداء الهولندية الواسعة التي حظيت بها المحطة الختامية للجولات الأوروبية»، موضحاً أن سلسلة السباقات ومسيرتها الريادية الممتدة على مدار 31 عاماً تمثل دعماً كبيراً ومهماً لأسرة الخيل العربي في العالم، وبالتحديد للملاك والمربين، وتسهم في تقديم فرص الاعتناء بتربية ورعاية الخيل العربي، ورفع معدلات الإنتاج، ما يترجم هدفها ورسالتها الرائدة.