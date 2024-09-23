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الرياضة

شباب الأهلي ماكينة «التهديف 50»!

شباب الأهلي ماكينة «التهديف 50»!
23 سبتمبر 2024 10:35

 
مراد المصري (أبوظبي)

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واصل شباب الأهلي المعدل التهديفي المرتفع منذ الموسم الماضي، وتحديداً على ملعب استاد راشد، وذلك عقب تفوقه الكبير على الوحدة 5-4، في «الجولة الثالثة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، لتكون المحصلة 50 هدفاً في آخر 15 مباراة خاضها داخل «الديار».
ونجح «الفرسان» خلال 13 مباراة على ملعبه في الموسم الماضي، في تسجيل 43 هدفاً، منها 10 أهداف أمام حتا في اللقاء الأخير من الموسم؛ ليواصل «الشهية» نفسها في أول مباراتين هذا الموسم، وسجل 7 أهداف، بواقع هدفين أمام البطائح، و«خماسية» أمام «العنابي»، ليصل إلى 50 هدفاً.
وتعود المرة الأخيرة التي لم يسجل فيها «الفرسان» هدفاً على ملعبه، إلى نوفمبر من العام الماضي، عندما خسر أمام العين بثلاثية، فيما سجل في جميع المباريات الأخرى.
وقدم شباب الأهلي أوراقه بقوة، عبر هذا الانتصار للمنافسة على اللقب، وأثبت امتلاكه العديد من الخيارات في مختلف الخطوط، وتحديداً في الهجوم، وبعد تسجيل سردار أزمون المهاجم الأساسي هدفين، أحرز «البديل» مؤنس دبور هدفين أيضاً أمام الوحدة، إلا أنه ما يزال بحاجة لإيجاد حل لاستقبال الأهداف في المباريات الثلاث التي خاضها إلى الآن، وإن كان الأهم حصده النقاط التسع بالكامل.
وأشار عبدالمجيد حسين، نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، إلى أن المباراة جاءت ممتعة، ووضعت الجميع على أعصابهم، ورغم الأخطاء الدفاعية، فإن جودة المهاجمين وراء الأهداف الغزيرة.
وقال: «الفوز على أحد المنافسين المباشرين على البطولة يعتبر مهماً للغاية، وثلاث نقاط تمنحنا دافعاً للمزيد، وقدم الفريقان مباراة كبيرة، ونتطلع إلى استثمار الانتصار في المباريات المقبلة أيضاً، ولا توجد أي مباراة سهلة في الدوري بشكل عام».

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الوحدة
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