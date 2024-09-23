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الرياضة

هورشيل يكسب صراع «ثلاثي المقدمة» في «السباق إلى دبي» للجولف

هورشيل يكسب صراع «ثلاثي المقدمة» في «السباق إلى دبي» للجولف
23 سبتمبر 2024 10:39

أبوظبي (الاتحاد)

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أصبح بيلي هورشيل أول أميركي يحقق لقب بطولة «بي إم دبليو» الإنجليزية المفتوحة مرتين في مسيرته، إثر فوزه للمرة الثانية بعد عام 2021، في الحدث الذي يأتي ضمن سلسلة بطولات رولكس في جولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».
وما زاد من إثارة المنافسات أن هورشيل حسم اللقب بعد خوض جولاته الفاصلة مع الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي والجنوب أفريقي ثريستون لورانس، وهم الذين يحتلون المراكز الثلاثة الأولى بحسب التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس.
وتساوى اللاعبون الثلاثة برصيد 20 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربع الرئيسية، ليحتكموا إلى جولات فاصلة كسبها الأميركي، ليكسب 1335 نقطة تقدم من خلالها إلى المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي 2480 نقطة.
وبحلولهما في وصافة البطولة، حصد ماكلروي 694 نقطة، ليرسخ موقعه في صدارة «السباق إلى دبي» بإجمالي 4486 نقطة، فيما استفاد لورانس من الـ 694 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي 2907 نقاط.
ومع ختام هذه البطولة، يقترب الموعد مع التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، التي تقام بنظام جديد أكثر قوة ومشاركة لنجوم اللعبة، وتحتضنه الإمارات في نوفمبر المقبل، عبر بطولتين على التوالي وهما بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.
وتضم روزنامة جولة دي بي ورلد للجولف هذا الموسم 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، وتقام منافساتها تحت شعار «السباق إلى دبي».
يذكر أن بطولة بي إم دبليو الإنجليزية المفتوحة، أقيمت ضمن سلسلة «باك 9»، إذ يشهد الموسم الحالي لجولة «دي بي ورلد» إقامة بطولات ضمن سلسات دولية لكل سلسلة هويتها الخاصة في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار، قبل أن يختتم الموسم في الإمارات.

الجولف
السباق إلى دبي
دي بي ورلد
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