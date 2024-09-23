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الرياضة

«سباق ثلاثي» على صدارة هدافي «دوري أدنوك للمحترفين»

«سباق ثلاثي» على صدارة هدافي «دوري أدنوك للمحترفين»
23 سبتمبر 2024 11:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
لحق الثنائي سردار أزمون، مهاجم شباب الأهلي، وعادل تعرابت، قائد فريق النصر، بالتوجولي لابا كودجو، مهاجم العين، على قمة هدافي «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 4 أهداف لكل لاعب، مع ختام 6 مباريات من أصل 7 ضمن «الجولة الثالثة»، والتي غاب عنها «الزعيم» بداعي المشاركة في «كأس القارات للأندية».
وسجل سردار أزمون، هدفين من خماسية «الفرسان» أمام ضيفه الوحدة 5-4، والتي لُعبت الأحد على استاد راشد، وهي الثنائية الأولى للمهاجم الإيراني في مباراته الثالثة مع الفريق في الدوري ليرفع رصيده الشخصي إلى 4، إضافة إلى تسجيله ثنائية للفرسان أمام عجمان في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
في المقابل، لم يشفع هدف المغربي عادل تعرابت قائد النصر أمام مضيفه الوصل في مواجهة «الديربي»، للأزرق تجنب الخسارة الأولى في الموسم 1-3، غير أن تعرابت رفع رصيده الشخصي إلى 4 أهداف في صدارة قائمة هدافي الدوري بالتساوي مع سردار والتوجولي لابا الذي خاض مباراتين مع فريقه في الدوري.
وشهدت «الجولة الثالثة»، تسجيل 27 هدفاً، بمعدل بـ 4.5 هدف لكل مباراة مقارنةً بـ 3.9 هدف في الجولة الأولى، في انتظار المباراة المؤجلة بين العين ومضيفه كلباء المقرر جدولتها في وقتٍ لاحق. 
وتجمع في المقابل المنافسة على «وصافة الهدافين» 5 لاعبين، برصيد ثلاثة أهداف لكل لاعب، وتضم القائمة عمر خربين «الوحدة»، مؤنس دبور «شباب الأهلي»، يوسف نيكتيه «بني ياس»، عثمان كامارا «الشارقة»، أناتولي «البطائح». 

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1
لابا كودجو «العين»
المباريات: 2
الأهداف: 4
من داخل المنطقة: 4
من خارج المنطقة: 0
ركلات جزاء: 1
-----
2
سردار أزمون «شباب الأهلي»
المباريات: 3
الأهداف: 4
من داخل المنطقة: 4
من خارج المنطقة: 0
ركلات جزاء: 0
-----
3
عادل تعرابت «النصر»
المباريات: 3
الأهداف: 4
من داخل المنطقة: 2
من خارج المنطقة: 2
ركلات جزاء: 0

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
النصر
العين
لابا كودجو
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