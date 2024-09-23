أول «هاتريك» لخربين مع «العنابي»



علي معالي (أبوظبي)



للمرة الأولى منذ احترافه في ملاعبنا، ينجح السوري عمر خربين، مهاجم الوحدة، في تسجيل 3 أهداف في مباراة ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، وكلها أمام شباب الأهلي، وانتهى اللقاء لمصلحة «الفرسان» 5 - 4، وسبق أن أحرز خربين 3 أهداف في مباراة مرتين بقميص الهلال السعودي.

تنقل عمر خربين بين ملاعبنا، بدأها مع الظفرة موسم 2015 - 2016، ولعب لمدة موسمين، سجل خلالها 17 هدفاً في الدوري، بواقع 9 أهداف في الموسم الأول، و8 أهداف في الموسم الثاني، قبل أن ينتقل إلى الهلال، ولعب له 3 مواسم، وسجل «هاتريك» في مناسبتين، الأولى موسم 2016-2017، في شباك النصر في المباراة التي تفوق فيها الهلال 5-1، وفي الموسم التالي سجل «ثلاثية» أمام الفتح في اللقاء الذي انتهى لمصلحة الهلال 4-1.

وبعدها انتقل خربين إلى بيراميدز المصري، ثم عاد إلى الهلال لموسمين، قبل أن ينتقل إلى ملاعبنا من بوابة الوحدة موسم 2020 - 2021، كما لعب لشباب الأهلي موسم 2022 - 2023، قبل أن يعود مجدداً إلى «العنابي» موسم 2023 - 2024، ورغم أنه سجل في الموسم الماضي 18 هدفاً، لكنه لم يصل إلى «الثلاثية» في أي مباراة، رغم نجاحه في تسجيل «الثنائية» 3 مرات.