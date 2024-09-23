ملاعب الإمارات.. احتفالية أنيقة بـ «اليوم الوطني السعودي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



واكبت ملاعب الإمارات، الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالتزامن مع مباريات «الجولة الثالثة» لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

وهنأت «رابطة المحترفين»، عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات المضيئة لملاعب «الجولة الثالثة» لدوري أدنوك للمحترفين، بذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية، وحملت التهنئة في استاد راشد الذي استضاف قمة شباب الأهلي والوحدة، عبارة «معاً أبداً»، بجانب التهنئة بالمناسبة السعيدة.

في المقابل، تسابقت الاتحادات الرياضية والأندية الإماراتية على التهنئة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب الحساب الرسمي لشباب الأهلي على منصة إكس: «كل عام والمملكة وقادتها وشعبها بخير وأمان، سائلين الله لهم دوام الرخاء والاستقرار».

وهنأ الوصل بالمناسبة بعبارة: «كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وعز، دامت أرض الحرمين الشريفين منارة للفخر والتوحيد، ودام تاريخنا واحد وشعبنا واحد ومصيرنا واحد»، فيما تقدم نادي النصر بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، بذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية الشقيقة.