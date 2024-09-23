العين السادس عالمياً تسجيلاً للأهداف في «القارات»



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق العين فوزاً عريضاً على أوكلاند سيتي بـ «سداسية» مقابل هدفين، في افتتاح مشواره بكأس القارات، وهي المسمى الجديد لـ «مونديال الأندية» التي سبق وأن شارك فيها «الزعيم» بـ «نسخة 2018»، ليتأهل «بطل آسيا» إلى المرحلة الثانية لمواجهة الأهلي المصري «بطل أفريقيا»، يوم 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة، ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً في البطولة ويدخل ضمن أكثر 10 فرق تسجيلاً في المحفل العالمي، رغم أنها المشاركة الثانية له فقط.

وأصبح العين سادس أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في تاريخ «مونديال الأندية» بمسماه القديم، و«كأس القارات» بمسماه الجديد، بتسجيل 15 هدفاً، كما أصبح أسرع فريق قاري وآسيوي في تاريخ البطولة يصل إلى 15 هدفاً خلال مشاركتين، ويسبقه الهلال السعودي «17 هدفاً» من 3 مشاركات، ويتصدر ريال مدريد بطل أوروبا القائمة «40 هدفاً» خلال تاريخه في البطولة.

وأصبح العين ثالث فريق يسجل 6 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية «كأس القارات»، بعد الترجي أمام السد 6-2 في «نسخة 2019»، والهلال أمام الجزيرة 6-1 في «نسخة 2022».

وبعدما أحرز «ثنائية» في شباك أوكلاند، أصبح سفيان رحيمي اللاعب المغربي الـ 13 الذي يسجل في تاريخ البطولة، كما أنها مشاركته الأولى بقميص «الزعيم» في «كأس القارات»، وهدف سيكو بابا هو الأول الذي يسجله العين في البطولة من خارج المنطقة خلال مسيرته بالبطولة، ويعد العين بعد المباراة ثاني أكثر فريق في تسجيل الأهداف خلال أول 11 دقيقة بالبطولة، برصيد 4 أهداف، بعد مونتيري المكسيكي الذي أحرز 5 أهداف في أول 11 دقيقة.

وبعيداً عن الأرقام التاريخية والفوز العريض للعين، شهدت المباراة غياب عدد من العناصر المؤثرة عن التشكيلة الأساسية التي بدأت اللقاء أمام أوكلاند سيتي، واضطر هيرنان كريسبو المدير الفني لـ «الزعيم»، إلى الدفع ببعض الأسماء التي لم تشارك بصفة أساسية سابقاً لمواجهة الإرهاق الذي ضرب بعض لاعبيه، بالإضافة إلى الغيابات بداعي الإصابة.

وعن ذلك قال كريسبو: «كان علينا أن نواجه الإرهاق والضغوط، خصوصاً أن عدداً من اللاعبين الدوليين كانوا يشعرون بشد عضلي، والبعض الآخر كان يشعر بعدم ارتياح في التدريبات الأخيرة لضغط المباريات، وفضلنا إراحة بعض العناصر والدفع بأخرى».

وأشاد المدرب الأرجنتين بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على أوكلاند سيتي 6-2 وتأهله إلى الدور الثاني في كأس القارات، وقال: «سعداء للغاية بالفوز الكبير، وأن نكون ضمن أفضل 5 أندية في «كأس إنتركونتيننتال» هو أمر جيد، ونريد أن نتأهل ونصل إلى النهائيات في قطر».

وأضاف: «قدمنا مباراة قوية في بطولة مهمة، ويجب أن نركز في الفترة المقبلة، في ظل ضغط المباريات، ما بين البطولات المحلية والخارجية، لكن أنا سعيد بالمستوى الذي قدمه اللاعبين، خاصة الجدد والشباب والفرصة التي استحقوها، وحققنا الفوز وتأهلنا إلى الدور المقبل، ولعبنا جيداً، ولا يوجد لدينا إصابات، وهو أمر مهم في ظل ضغط المباريات، ولكن الأهم هو أننا لعبنا بشكل جيد في اللقاء، وكنا ندرك أننا الطرف المفضل للفوز بسبب اللعب على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وأظهرنا ذلك على أرض الملعب، وكرة القدم لا تعترف بالحديث فقط، ولعبنا بشخصية قوية، ونتمنى أن نواصل على نفس المستوى».

وفيما يتعلق بمواجهة الأهلي المصري في الجولة التالية بالبطولة نفسها، قال: «لا يزال أمامنا الوقت الكافي للتحضير للأهلي بطل أفريقيا، لكن لا يمكن التفكير في ذلك الآن، ولدينا مباراة قوية أمام الوصل في الجولة المقبلة للدوري، وعلينا أن نهتم بتلك المباراة أولاً، أما الأهلي فتكون لدينا فرصة كافية لدراسته والتحضير له لاحقاً».