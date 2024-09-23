الشامسي: فوز العين إنجاز للوطن.. ونثق بقدراتنا أمام الأهلي

أبوظبي (الاتحاد)



أكد أحمد الشامسي مشرف فريق العين، أن «الزعيم» حقق إنجازاً كبيراً للوطن، بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 6-2، في الدور الأول لكأس القارات، والتأهل لمواجهة الأهلي المصري في الدور الثاني للبطولة 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وقال الشامسي: «الفوز على أوكلاند فرحة للوطن، وفوز مهم، ولم يكن الجميع مطمئناً في البداية مع إعلان التشكيل الذي ضم عناصر من الاحتياط، لكن لدينا إيمان كبير بالفريق، وقدرات لاعبينا المتميزين، ويجب أن يأخذوا الفرصة، والبدلاء كانوا على قدر الحدث، وقدموا مباراة كبيرة، وهو دليل على الاستقطابات التي استفاد منها العين في الفترة الماضية، وجميعهم على مستوى عالٍ»

وأضاف: «الفوز الكبير إنجاز للجميع، ونريد أن نستكمل البطولة في أفضل حال، وهدفنا القادم يكون أكبر، وهي سمة الأندية الكبيرة»، وقال: «تفاوتت أعمار اللاعبين ما بين 19 و23 عاماً، وأغلب التشكيلة كانت من الشباب، وهو معدل قليل في كرة القدم، بمباراة تنافسية قارية، لكن المدرب واللاعبين هدفهم واضح، وهو عدم التراخي في أصعب لحظات المباراة، وحصد الفوز والتأهل، خاصة في مواجهة فريق محترم، لكنه مغمور، ولا نملك سوى معلومات بسيطة عنه، لذلك كانت المواجهة صعبة، لكننا نكن الاحترام لجميع الفرق».

وعن مواجهة الأهلي في القاهرة، قال: «ستكون منافسة قوية أمام بطل أفريقيا، ويجب أن نكون مؤمنين بقدراتنا ولاعبينا، والإمكانيات في فريق العين، وبالطبع هي مباراة قوية أمام منافس صعب على أرضه ووسط جماهيره، ونعد الجميع أننا لن ندخر جهداً في إعلاء اسم الإمارات، وهو شرف للجميع، وسيكون هناك تحدٍّ في الأدوار المقبلة من البطولة».