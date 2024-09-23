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الرياضة

3 ملايين درهم جائزة جمعية الإمارات للخيول العربية «للمرابط الخاصة»

3 ملايين درهم جائزة جمعية الإمارات للخيول العربية «للمرابط الخاصة»
23 سبتمبر 2024 13:19

أبوظبي (وام)
بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أطلقت جمعية الإمارات للخيول العربية، جائزة للخيول التي تحقق أعلى مجموع من النقاط، من خلال المشاركة في جميع بطولات الموسم، التي ستمنح لأربع فئات تشمل المهرات، والأفراس، والأمهار والفحول، المشاركة في البطولات من المركز الأول إلى المركز العاشر لكل فئة.
وأكدت الجمعية أنه سيتم منح الجائزة للخيول الحائزة على أعلى النقاط، خلال مشاركاتها في جميع بطولات الموسم، من داخل وخارج الدولة، وفقاً لتصنيف البطولة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 3 ملايين دَرْهم، وفي حال فوز مالك واحد بأكثر من فئة، سيحصل على جائزة واحدة، وسيحصل الجواد الحائز على المركز الأول في الفئات الأربع (مهرات، أمهار، أفراس، فحول) على 150 ألف درهم، والثاني على 120 ألف درهم، والثالث على 100 ألف درهم، والرابع على 70 ألف درهم، والخامس على 60 ألف درهم، فيما يحصل أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر على 50 ألف درهم.
وبجانب جوائز الخيول الفائزة التي يبلغ عددها 40 خيلاً، سيمنح درع للخيل الذي يحصل على أعلى معدلات من النقاط من كل الفئات.
وأعلنت الجمعية أن هذه الجوائز تأتي في إطار السعي المستمر لدعم الملاك والمربين، وتشجيعهم على المزيد من الاهتمام بالخيول العربية، وتحفيزهم على تحسين جودة إنتاجهم، وتعزيز روح التنافس بينهم، بما يسهم في المحافظة على التراث العريق للخيل العربية ونقله للأجيال المقبلة بكل كفاءة.

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