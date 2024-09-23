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الرياضة

سفيان رحيمي: العين هدفه نهائي «كأس القارات»

سفيان رحيمي: العين هدفه نهائي «كأس القارات»
23 سبتمبر 2024 13:34

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أشار المغربي سفيان رحيمي مهاجم العين، إلى أن «الزعيم» تنتظره مباراة كبيرة أمام الأهلي المصري في الدور الثاني في كأس القارات 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة.
وقال: «مباراتنا مع الأهلي ستكون كبيرة للغاية بين بطلين لآسيا وأفريقيا، ونسعى لتقديم أداء متميز وكبير أيضاً على مستوى الحدث، خاصة أنها على ملعب المنافس، وأتمنى أن نتأهل إلى النهائي، كما سبق وفعلها العين، عندما حل وصيفاً لـ «نسخة 2018» في أول مشاركة له.
وقال رحيمي: «الحضور الجماهيري للمنافس في استاد القاهرة سيكون كبيراً في المباراة المقبلة، وأيضاً جمهور العين كان يتحدث عن رغبته في تأهلنا حتى يزحف خلفنا إلى القاهرة لدعم الفريق، وأعتقد أنها ستكون مباراة صعبة، لأنهما أكبر فريقين في أفريقيا وآسيا، وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية في القاهرة».
وعن مباراة أوكلاند، والفوز العريض بـ «سداسية» مقابل هدفين، قال: حققنا فوزاً كبيراً، والمباراة كانت سهلة في البداية، لكن حدثت بعض الأمور في اللقاء، ونجحنا في استعادة التوازن سريعاً، والأهم هو الفوز، وتسجيل أغلب اللاعبين الأهداف، وحصولهم على الثقة، والمباراة المقبلة هدفنا أن ندخلها بكل قوة وتركيز».
وأضاف: «من الطبيعي أن يكون هناك مداورة بين اللاعبين، في ظل ضغط المباريات، ويجب علينا تجهيز أنفسنا بشكل جيد، والتركيز في الملعب بالمشاركة بديلاً أو بشكل أساسي، والمداورة تعطي تنافسية كبيرة بين اللاعبين، وهدفنا أن يكون العين يتمتع بالتنافسية والقوة». وقال: «أنا مهاجم وألعب في كل مراكز الهجوم، وأتفهم وجهة نظر المدرب وأحترمها في أي وقت، سواء كنت مهاجماً أو جناحاً، وهدفي مساعدة فريقي وزملائي».

الإمارات
العين
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كأس القارات
سفيان رحيمي
الأهلي المصري
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