مدرب ميلان.. «الهدوء» وسط «التكهنات»



ميلانو (د ب أ)



بدا البرتغالي باولو فونسيكا مدرب ميلان هادئاً، وسط التكهنات بإمكانية إقالته، وذلك بعد الفوز في الديربي على إنتر ميلان بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتكهنت تقارير صحفية بإمكانية إقالة فونسيكا إذا تعرض الفريق للخسارة في «الديربي»، وذلك بسبب تواضع النتائج، حيث اكتفى ميلان بفوز وحيد منذ بداية الموسم الجاري، وزادت الضغوط بعد الخسارة على ملعبه أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة 1-3 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وصرح فونسيكا عبر قناة (دازن): لم يفز ميلان بمباراة الديربي منذ فترة طويلة، وبالتأكيد هذا الفوز مهم للغاية في ظل الوضع الحالي للفريق، نستحق هذا الفوز بعد أداء شجاع من لاعبينا، ولا أتذكر أن هناك فريقاً أزعج إنتر ميلان بهذه الطريقة منذ فترة طويلة.

وبسؤاله عن مدى شعوره بالهدوء لإمكانية أن يقضي الأيام القادمة، دون سؤاله عن مستقبله بعد التكهنات بإقالته خلال الأيام القليلة الماضية، أجاب المدرب البرتغالي: «لا أشعر بفارق كبير، لأنني لا أقرأ أو ألتفت لهذه الأشياء».

وأتم فونسيكا تصريحاته: «نعمل بمزيد من الثقة في الأسبوع الجديد، ولكن يبقى المهم اقتناع اللاعبين بأفكاري، وأدرك جيداً أنه بإمكاننا التحسن، والفضل يعود للاعبين في الفوز بمباراة الديربي».

وكسر ميلان، بفوزه في الديربي، سلسلة من ست هزائم متتالية أمام غريمه التقليدي في آخر موسمين على مستوى بطولات الدوري وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا.