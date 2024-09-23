«الذكاء الاصطناعي» في خدمة «أصحاب الهمم»



دبي (الاتحاد)



وقعت اللجنة البارالمبية الآسيوية، ومعهد كوريا لعلوم الرياضة، بمجلس دبي الرياضي، اتفاقية شراكة للتعاون والعمل معاً، لتنفيذ الأهداف والغايات التي يسعى الجانبان لتحقيقها لصالح «أصحاب الهمم» في آسيا، وتبني المبادرات المشتركة التي تعزز قدراتهم، من أجل تطور الرياضات البارالمبية في جميع أنحاء القارة.

وقع الاتفاقية من جانب اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، رئيس اللجنة، ومن معهد كوريا لعلوم الرياضة، الدكتور سونج كانج يونج رئيس المعهد.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية، سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والدكتور سونج كانج، رئيس معهد كوريا لعلوم الرياضة، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وعدد من المسؤولين.

وحددت بنود الاتفاقية آليات العمل ودعم الجهود المشتركة في تنفيذ البرامج المخصصة للرياضيين البارالمبيين.

وركزت الاتفاقية على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والأبحاث والتقنيات والذكاء الاصطناعي، في مجال علوم الرياضة، لتعزيز قدرات المدربين والرياضيين في جميع أنحاء آسيا، بوضع برامج تدريبية وبحوث علمية، والاستفادة من خبرة المعهد الكبيرة، في مجال علوم الرياضة، وفق نهج شامل لتطوير الأداء الرياضي.

من جانبه أعرب ماجد العصيمي، عن سعادته بهذه الاتفاقية المكملة للاستراتيجية الشاملة للحركة البارالمبية الآسيوية، والتي تستهدف في المقام الأول اللاعبين، من خلال تمكينهم وتطوير مهاراتهم الرياضية والنفسية والفسيولوجية.

وقال: تأتي الاتفاقية، والتي تم توقيعها في دبي المقر الرئيس للجنة البارالمبية الآسيوية، لتغطية محور البحوث والدراسات التي تطور الجوانب العلمية والفنية، في إطار علمي مدروس ومنهج قابل للتطوير والاستدامة.

وقال: إن هذه الخطوة، بما تحمله من مكاسب علمية، تضيف بعداً جديداً ونقلة نوعية في تطوير «أصحاب الهمم» في أكبر قارات العالم.

وأضاف: أن المبادرة النوعية تحقق طموحات «أصحاب الهمم» وفق أفضل الممارسات العلمية، بحرص «البارالمبية الآسيوية» والمعهد الكوري على التعاون المشترك وتوحيد الجهود.

وأكد العصيمي أن الإمارات ودبي قطعتا شوطاً كبيراً في تمكين وتأهيل «أصحاب الهمم» في العديد من المجالات، مبيناً أنه على الصعيد الرياضي كان لدعم القيادة الرشيدة ومتابعتها، الأثر الكبير في وصول «فرسان الإرادة» إلى منصات التتويج العالمية، إضافة إلى تبوؤ المناصب الإدارية على المستوين الإقليمي والعالمي،

من ناحيته، وصف الدكتور سونج كانج يونج معهد كوريا لعلوم الرياضة، بأنه مؤسسة بحثية رائدة تركز على تعزيز الأداء الرياضي، مبيناً أن المعهد حصل على الاعتراف العالمي، بأبحاثه المتطورة في مجال علوم الرياضة، مثل فسيولوجيا التمارين والميكانيكا الحيوية وعلم النفس الرياضي، مما يجعله لاعباً أساسياً في تطوير علوم الرياضة على مستوى العالم.

وقال: نتطلع عبر هذه الشراكة لتطوير قدرات اللاعبين في آسيا، من خلال علوم الرياضة، مما يسهم في تعزيز سعادتهم والارتقاء بجودة حياتهم.