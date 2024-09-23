الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خيارات «بديل» تير شتيجن لا تناسب «بروفايل» برشلونة!

خيارات «بديل» تير شتيجن لا تناسب «بروفايل» برشلونة!
23 سبتمبر 2024 14:44

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
تير شتيجن حارس برشلونة يخضع لجراحة في الركبة
أنشيلوتي: ليس لدي تاريخ «انتهاء صلاحية»!


رغم الفوز الكبير الذي حققه برشلونة على فياريال 5-1 في عقر داره، على ستاد «لاسيراميكا»، في الجولة السادسة للدوري الإسباني «الليجا»، إلا أن حالة من الحزن والوجوم سادت الجهاز الفني بقيادة الألماني هانسي فليك واللاعبين، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الحارس أندريه تير شتيجن في ركبته اليمنى، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وهو نفس المكان الذي سبق أن أجرى به جراحة، ما ينذر بعدم عودته سريعاً إلى الملاعب، بل ربما يستمر غيابه حتى نهاية الموسم، حسبما ذكرت بعض الصحف الإسبانية، وبالتالي أصبح من الضروري السعي نحو إيجاد بديل له على الدرجة نفسها من الكفاءة والخبرة.
وتُعتبر إصابة تير شتيجن «ضربة قوية» لـ «البارسا» وأقعت النادي في مشكلة، لأنه لا يمكنه التعاقد في الوقت الحالي، مع أي حارس متعاقد مع نادٍ آخر، لأن سوق الانتقالات الصيفية أغلقت أبوابها بنهاية أغسطس الماضي، ولا يمكنه أن يفعل ذلك إلا خلال «الميركاتو» الشتوي في يناير القادم، وهي فترة طويلة جداً بالنسبة لموسم مزدحم بالمباريات المحلية والأوروبية.
وهناك حل آخر يتمثل في اختيار حارس من الحراس الذين ليس لهم نادٍ في الوقت الحالي، وأحرار في التعاقد مع أي نادٍ يريدونه، مثل كيلور نافاس وولوريس كاريوس وجوردي ماسيب وإدجارباديا وتوماس فاسليك، أما في حالة عدم موافقة برشلونة على أي من هؤلاء الحراس، لعدم إعجابه بـ«بروفايل» أي منهم، فلن يكون أمامه إلا اللجوء إلى الفريق «ب» بالنادي لاختيار حارس مناسب أو الانتظار حتى فتح سوق الانتقالات الشتوية.
وذكرت صحيفة آس أنه بالنظر إلى تجاوز برشلونة سقف الرواتب، فإنه لن يكون بمقدور إدارة النادي التعاقد مع حارس آخر بسعر مرتفع، امتثالاً للوائح رابطة الأندية الإسبانية التي قد توافق على حصول الحارس البديل على 80% من راتب الحارس المصاب، وبمعنى أوضح إذا كان تير شتيجن يحصل على 9 ملايين يورو راتباً سنوياً، فإن برشلونة يمكنه أن يستثمر 7ملايين يورو في حارس آخر بديل.
وكان تير شتيجن تعرض لهجوم وانتقادات حادة خلال مباراة فريقه أمام موناكو الفرنسي في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها «البارسا» 1-2، بعد أن ارتكب تير شتيجن خطأً قاتلاً، عندما مرر الكرة لقلب الدفاع إيريك جارسيا المراقب من الياباني مينامينو مهاجم موناكو، واضطر جارسيا إلى ارتكاب خطأ ضده، حصل بسببه على بطاقة حمراء ولعب برشلونة أكثر من 80 دقيقة ناقصاً بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة.

الدوري الإسباني
برشلونة
تير شتيجن
دوري أبطال أوروبا
هانسي فليك
آخر الأخبار
رئيس الدولة يشهد إعلان إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة
علوم الدار
رئيس الدولة يشهد إعلان إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة
اليوم 01:59
رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 00:52
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تعبر عن بالغ القلق من الهجمات الإسرائيلية على لبنان
اليوم 00:40
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل «المكتب التنفيذي» في كافة حقوقه والتزاماته
23 سبتمبر 2024
مساعد محافظ «المركزي»: «تصفير البيروقراطية» يعزز الثقة ويضمن استدامة وتنافسية القطاع المالي
اقتصاد
مساعد محافظ «المركزي»: «تصفير البيروقراطية» يعزز الثقة ويضمن استدامة وتنافسية القطاع المالي
23 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©