خيارات «بديل» تير شتيجن لا تناسب «بروفايل» برشلونة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم الفوز الكبير الذي حققه برشلونة على فياريال 5-1 في عقر داره، على ستاد «لاسيراميكا»، في الجولة السادسة للدوري الإسباني «الليجا»، إلا أن حالة من الحزن والوجوم سادت الجهاز الفني بقيادة الألماني هانسي فليك واللاعبين، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الحارس أندريه تير شتيجن في ركبته اليمنى، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وهو نفس المكان الذي سبق أن أجرى به جراحة، ما ينذر بعدم عودته سريعاً إلى الملاعب، بل ربما يستمر غيابه حتى نهاية الموسم، حسبما ذكرت بعض الصحف الإسبانية، وبالتالي أصبح من الضروري السعي نحو إيجاد بديل له على الدرجة نفسها من الكفاءة والخبرة.

وتُعتبر إصابة تير شتيجن «ضربة قوية» لـ «البارسا» وأقعت النادي في مشكلة، لأنه لا يمكنه التعاقد في الوقت الحالي، مع أي حارس متعاقد مع نادٍ آخر، لأن سوق الانتقالات الصيفية أغلقت أبوابها بنهاية أغسطس الماضي، ولا يمكنه أن يفعل ذلك إلا خلال «الميركاتو» الشتوي في يناير القادم، وهي فترة طويلة جداً بالنسبة لموسم مزدحم بالمباريات المحلية والأوروبية.

وهناك حل آخر يتمثل في اختيار حارس من الحراس الذين ليس لهم نادٍ في الوقت الحالي، وأحرار في التعاقد مع أي نادٍ يريدونه، مثل كيلور نافاس وولوريس كاريوس وجوردي ماسيب وإدجارباديا وتوماس فاسليك، أما في حالة عدم موافقة برشلونة على أي من هؤلاء الحراس، لعدم إعجابه بـ«بروفايل» أي منهم، فلن يكون أمامه إلا اللجوء إلى الفريق «ب» بالنادي لاختيار حارس مناسب أو الانتظار حتى فتح سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة آس أنه بالنظر إلى تجاوز برشلونة سقف الرواتب، فإنه لن يكون بمقدور إدارة النادي التعاقد مع حارس آخر بسعر مرتفع، امتثالاً للوائح رابطة الأندية الإسبانية التي قد توافق على حصول الحارس البديل على 80% من راتب الحارس المصاب، وبمعنى أوضح إذا كان تير شتيجن يحصل على 9 ملايين يورو راتباً سنوياً، فإن برشلونة يمكنه أن يستثمر 7ملايين يورو في حارس آخر بديل.

وكان تير شتيجن تعرض لهجوم وانتقادات حادة خلال مباراة فريقه أمام موناكو الفرنسي في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها «البارسا» 1-2، بعد أن ارتكب تير شتيجن خطأً قاتلاً، عندما مرر الكرة لقلب الدفاع إيريك جارسيا المراقب من الياباني مينامينو مهاجم موناكو، واضطر جارسيا إلى ارتكاب خطأ ضده، حصل بسببه على بطاقة حمراء ولعب برشلونة أكثر من 80 دقيقة ناقصاً بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة.