«دبي الرياضي» يبحث التعاون مع المعهد الكوري لعلوم الرياضة

دبي (الاتحاد)

استقبل خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، سونج كانج يونج، رئيس معهد كوريا لعلوم الرياضة، والوفد المرافق له، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، وخالد العور، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس.

ورحب بلهول بالوفد الكوري وهنأهم على توقيع اتفاقية التعاون مع اللجنة البارالمبية الآسيوية، كما أكد متانة التعاون بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في جميع المجالات، ومن بينها المجال الرياضي، وعلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الرياضي، وإطلاق مبادرات طموحة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها استقطاب وتطوير الموهوبين.

وعبّر سونج كانج يونج عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وتوقيع الاتفاقية مع اللجنة البارالمبية الآسيوية في دبي، وكذلك زيارة مجلس دبي الرياضي واللقاء مع نائب الرئيس، كما أكد رغبة معهد كوريا لعلوم الرياضة بتعزيز التعاون مع المجلس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.