«الجولف» ينظم 32 بطولة للرجال والسيدات والناشئين

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجولف عن هيكلة جديدة لتطوير نظام المسابقات لموسم 2024-2025، وتنظيم 20 بطولة مختلطة للرجال والسيدات، و12 بطولة للناشئين.

وتنطلق بطولة نظام الاستحقاق لاتحاد الجولف يوم 15 أكتوبر المقبل، مع سلسلة تومي فليتوود الدولية المقدمة من DP World بالتعاون مع جمعية الجولف للناشئين الأميركية، ضمن نظام الاستحقاق للناشئين، وهي واحدة من 4 بطولات كبرى في هذه الفئة، تمنح الفائزين دعوات للمشاركة في حدث رفيع المستوى معتمد من الاتحاد.

وتقام البطولة الأولى لفئتي الرجال والسيدات، في نادي الشارقة للجولف والرماية يومي 19 و20 أكتوبر المقبل، وسيتم تخصيص 20% على الأقل من المشاركين في هذا الحدث للنساء، وفقاً للنظام الجديد، وتطبيق صيغة جديدة تشمل منافسة مختلطة بنسبة 100%.

وتم اختيار 4 بطولات كبرى للفائزين في فئتي الرجال والسيدات للحصول على دعوات للمشاركة في بطولات دولية مرموقة.