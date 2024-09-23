فان دايك ينصح نونيز بعدم الانشغال بـ «التذبذب»!



ليفربول (د ب أ)



نصح الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الإنجليزي زميله في الفريق داروين نونيز بعدم الانشغال بتذبذب مستواه.

وبدا الأوروجوياني نونيز متأثراً للغاية بعدما سجل هدفاً رائعاً خلال الفوز 3- صفر على بورنموث يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليكسر صياماً طويلاً عن التهديف دام 15 مباراة منذ أبريل الماضي.

ويتطلع نونيز لانطلاقة جديدة تحت قيادة المدرب الجديد أرني سلوت، بعدما فقد اللاعب مكانه في التشكيل الأساسي لليفربول في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق يورجن كلوب. وحذف نونيز جميع الصور المتعلقة بليفربول من حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن مستواه تأثر سلباً بالتعليقات السلبية ضده.

وقال اللاعب الهولندي «نونيز يواجه ضغطاً مستمراً، لأنه انتقل إلى نادٍ كبير بحجم ليفربول بمقابل مادي ضخم (ربما مبلغ قياسي قيمته 85 مليون جنيه أسترليني)، لذا سيكون مطالباً بتسجيل الأهداف دائماً، وهو يحاول بجدية، ولكن الأمور ليست سهلة».

وأضاف فان دايك في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «حان وقت التحلي بالهدوء، وأعتقد أنه بدأ يلتزم بذلك، فالمدرب مهتم به وبجميع اللاعبين، وعلينا أن نسانده (نونيز) والاستمرار في تحسين مستواه».

وأشار قائد ليفربول «لقد شارك نونيز أساسياً أمام بورنموث، وقد لا يشارك أساسياً في المباراة التالية، ونريده أن يتسم بالاستمرارية ويواصل العمل على تسجيل الأهداف، سواء شارك أساسياً أو بديلاً». وشدد فيرجيل «الاستمرارية تبقى عاملاً مهماً، يجب ألا يتأثر بتذبذب مستواه سلباً وإيجاباً وإلا سيصاب بالدوار في مرحلة معينة، فالثبات في المستوى هو مفتاح النجاح، وحان الوقت ليستغل فرصته القادمة». وأضاف «أي مهاجم يجلس بديلاً، ويعاني من أزمة ثقة، يجب أن يعمل بجدية ليكون ناجحاً، لقد حصل على فرصة أن يكون المهاجم الأساسي وعمل بجدية كبيرة من أجل هذا الهدف، لكنه التزم بمهامه الدفاعية عندما كانت الكرة في حوذة المنافس، وهذه مهمة مطلوبة من جميع لاعبي الفريق».