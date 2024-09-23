سينر.. «الفارق 4305»



باريس (أ ف ب)

ابتعد الإيطالي يانيك سينر في صدارة التصنيف العالمي للرجال، بفارق كبير عن أقرب مطارديه الألماني ألكسندر زفيريف، فيما بقيت الريادة على حالها لدى السيدات بقيادة الثلاثي البولندية إيجا شفيونتيك والبيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية جيسيكا بيجولا.

لدى الرجال، وسع سينر الفارق من 4105 نقاط إلى 4305 في التصنيف الجديد مستفيدا من خسارة زفيريف لـ200 نقطة، بعدما خسر الأسبوع قبل الماضي 250 نقطة، فيما بقي الفارق على حاله بينه وبين الإسباني كارلوس ألكاراز الثالث (4490 نقطة)، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع (5620).

وطرأ تغيير واحد فقط على المراكز العشرين الأولى، حيث ارتقى الأميركي فرانسيس تيافو إلى المركز الخامس عشر، على حساب مواطنه سيباستيان كوردا.

وصعد الأسترالي أليكسي بوبورين إلى المركز 23، في أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية، فيما كان الواعد الصيني جونتشنج شانج (19 عاماً) صاحب أكبر قفزة في التصنيف بارتقائه 12 مرتبة وبات في المركز 55، وذلك عقب بلوغه ربع نهائي دورة تشنجدو الصينية.

وأقيمت دورتان فقط الأسبوع الماضي وكانتا في الصين (تشنجدو وهانجو)، فيما توجهت الأنظار إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث أقيمت منافسات كأس ليفر التي تُوج منتخب أوروبا بقيادة ألكاراز وزفيريف والروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والنرويجي كاسبر رود والبلغاري جريجور ديميتروف بلقبها على حساب منتخب العالم بقيادة الأميركيين فرانسيس تيافو وتايلور فريتس وبن شيلتون والتشيلي أليخاندرو تابيلو والأسترالي ثاناسي كوكيناكيس والأرجنتيني فرانسيسكو تشيروندولو 13-11.

وبلغ الإيطالي لورنتسو موزيتي المصنف أول المباراة النهائية لدورة تشنجدو بفوزه على الروسي عليبك كاتشمازوف 6-4 و6-2، وسيلاقي الصيني جونتشنج شانج أو الألماني يانيك هانفمان.

من جهته، بلغ الكرواتي المخضرم مارين تشيليتش (35 عاماً) المباراة النهائية لدورة هانجو بتغلبه على الأميركي براندون ناكاشيما 6-4 و7-6، بانتظار الفائز من المباراة الثانية بين الصينيين جيجين جانج ويونتشاوكيتي.

ولدى السيدات، صعدت البرازيلية بياتريز حداد مايا (28 عاماً) خمسة مراكز وأصبحت ثانية عشرة عقب تتويجها بلقبها الأول هذا الموسم وكان في دورة سيول بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 1-6 و6-4 و6-1، وقفزت كاساتكينا مرتبتين وأصبحت حادية عشرة.

وبقيت شفيونتيك في الصدارة أمام سابالينكا وبيجولا دون تغيير في نقاطهن.

وقبل انطلاق دورة بكين للألف نقطة هذا الأسبوع، فإن التغييرين الوحيدين في المراكز العشرة الأولى كانا بارتقاء الأميركية دانييل كولينز والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الى المرتبتين التاسعة والعاشرة تواليا.

وكانت اليونانية ماريا ساكَّاري الخاسرة الأكبر بتراجعها ثمانية مراكز (من التاسع الى الـ17)، إلى جانب الفرنسية كارولين غارسيا (7 مراكز من 29 الى 36).

وصعدت التونسية أنس جابر التي أعلنت الأسبوع الماضي انتهاء موسمها بسبب إصابة مستمرة في الكتف، مرتبة واحدة وصارت في المركز الحادي والعشرين.

وعلى غرار الرجال، أقيمت دورتان فقط لدى السيدات هما سيول وهيا هين التايلاندية التي توجت السلوفاكية ريبيكا شرامكوفا بلقبها بفوزها على الألمانية لاورا سيجموند 6-4 و6-4.