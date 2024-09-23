أكانجي يرد على أرسنال بهذا «التعهد»!



لندن (د ب أ)



تعهد السويسري مانويل أكانجي، مدافع مانشستر سيتي، بالرد على أرسنال، من خلال التغلب عليه والفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مجدداً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن حامل اللقب احتاج لتسجيل هدف في اللحظات الأخيرة عن طريق جون ستونز من أجل إدراك التعادل 2-2 أمام عشرة لاعبين من أرسنال في مباراة قوية بين الفريقين بملعب «الاتحاد».

وبذل أرسنال، وصيف البطولة في آخر موسمين، جهداً كبيراً لتحجيم مانشستر سيتي، ليس فقط من خلال الضغط عليه، ولكن من خلال إضاعة الوقت في كل فرصة.

وبسؤاله حول إذا ما كان أرسنال قد نجح في مبتغاه قال المدافع الدولي السويسري: «نعم لا أعتقد أن الكثيرين أفضل منهم في ذلك، لكن في النهاية دائما ما نفوز باللقب، ولا أعتقد أن الأمر سيكون مختلفاً هذا العام».

وأضاف: «دائماً حينما نلعب ضدهم يكون ذلك ما يبحثون عنه، يكونون أقوياء في المواجهات الثنائية وفي الدفاع، 11 لاعباً يتواجدون في منطقة جزائهم ويسجلون الأهداف من خلال الضربات الثابتة».

وقال أكانجي: «نجح الأمر معهم لذلك إذا كانوا سعداء بالنقطة، فنحن لسنا كذلك، لقد حاولنا الحصول على المزيد وهذا ما يجعلهم سعداء». وأوضح: «في النهاية نحن نتصدر الترتيب ولم نخسر أي مباراة حتى الآن».