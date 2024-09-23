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الرياضة

«الظهر» يمنع ريباكينا من الجولة الآسيوية!

«الظهر» يمنع ريباكينا من الجولة الآسيوية!
23 سبتمبر 2024 19:04

 
باريس (أ ف ب)

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أعلنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالمياً، انسحابها من الجولة الآسيوية بسبب إصابة في الظهر، وتغيب عن آخر دورتين كبيرتين هذا الموسم، بكين (25 سبتمبر إلى 6 أكتوبر) وووهان الصينية (7 إلى 13 أكتوبر) وكلاهما للألف نقطة.
وقالت اللاعبة البالغة 26 عاماً في بيان صحفي نقلته رابطة اللاعبات المحترفات «بسبب إصابة مستمرة في الظهر، يجب أن أنسحب، للأسف، من الدورتين الآسيويتين المقبلتين، لقد عملت بجد للتعافي، لكن فريقي الطبي وأنا قررنا أنه من الأفضل الحفاظ على صحتي في الوقت الحالي».
ومع ذلك، تأمل ريباكينا أن تكون على الأقل جاهزة لخوض البطولة الختامية «دبليو تي أيه» التي تجمع أفضل ثماني لاعبات هذا الموسم والمقررة في الفترة بين الثاني والتاسع من نوفمبر المقبل في الرياض.
واختتمت ريباكينا بيانها قائلة: «كان الموسم معقداً مع فريقي، سنعمل حتى أتمكن من العودة إلى اللعب في البطولة النهائية للموسم».
وفازت ريباكينا بثلاث دورات منذ بداية الموسم في فئة 500 نقطة (بريزبين الأسترالية وأبوظبي وشتوتجارت الألمانية)، وبلغت المباراة النهائية لدورتي الدوحة وميامي الأميركية للألف نقطة.
واضطرت الكازاخستانية الى عدم الدفاع عن لقبيها في دورتي إنديان ويلز الأميركية وروما للألف.
وفي البطولات الأربع الكبرى، خرجت من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة، وبلغت ربع نهائي بطولة رولان جاروس، نصف نهائي ويمبلدون، لكنها اضطرت إلى الانسحاب قبل مباراتها الثانية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بسبب إصابة في ظهرها، وغابت عن الملاعب منذ ذلك الحين.

التنس
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ريباكينا
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