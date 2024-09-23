جوارديولا يتوقع عودة دي بروين قريباً



مانشستر (رويترز)



توقع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عودة لاعب الوسط كيفن دي بروين قريباً من الإصابة، بعد غيابه عن مباراة فريقه على أرضه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان اللاعب (33 عاماً) يعاني من اشتباه في إصابة محتملة في أعلى الفخذ، خلال التعادل من دون أهداف مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه واتفورد من الدرجة الثانية في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية الثلاثاء قبل أن يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.

وقال جوارديولا عن عودة دي بروين المحتملة، بعد تعادل مانشستر سيتي 2-2 مع أرسنال «لا أعتقد أنها ستستغرق وقتاً طويلاً، ،لا أستطيع تحديد فترة غيابه عن المباريات، ولا أعرف موقفه من المشاركة أمام نيوكاسل، لكن الإصابة لن تدوم طويلاً، إنه يعاني من آلام في ساقيه».

وغاب دي بروين عن المباريات لأربعة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية الموسم الماضي، لكنه قدم عودة لا تنسى على ملعب سانت جيمس بارك بتسجيله هدفاً في الفوز 3-2 على نيوكاسل في يناير الماضي، ويتصدر السيتي الترتيب برصيد 13 نقطة من خمس مباريات.