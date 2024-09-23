أنشيلوتي: ليس لدي تاريخ «انتهاء صلاحية»!



مدريد (د ب أ)



أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سعادته البالغة بخوض مباراته رقم 300 في منصب المدير الفني للنادي الملكي عبر المواجهة أمام ديبورتيفو ألافيس الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي «حالفني الحظ بتدريب أندية رائعة، في ميلان كنت لاعباً ومدرباً، وأكن له مودة خاصة، كذلك لدي مودة خاصة لريال مدريد لأنني سألعب 300 مباراة في أفضل نادٍ في العالم، لقد كان ولا يزال وسيكون أمراً متميزاً أن أدرب هذا الفريق، وإن تدريبه لـ 300 مباراة هو معجزة تقريباً».

وأضاف «لا أحدد تاريخ انتهاء الصلاحية الخاص بي، طالما أنني أحب القيام بهذه الوظيفة، لا أستطيع مقارنة إرهاقي بتعب اللاعبين، ربما أعاني من الإرهاق الذهني، لكني في الواقع لا أعاني منه، لأنني أحب هذا النوع من الضغط، مع ذلك، فإن اللاعبين يعانون من الإرهاق البدني وهو مشكلة حقيقية، ليس لدي تاريخ انتهاء الصلاحية، وأود الاستمرار هنا لسنوات عديدة».

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله «الهدف هو نفسه دائماً، لقد بدأنا في العثور على ديناميكية جيدة ونريد الاستمرار، في كل مباراة علينا القتال والتنافس والمعاناة، وسنكون أفضل بكثير في المباريات المقبلة».

وأضاف «مشكلة كتف جود بيلينجهام ليست شبيهة بإصابته في العام الماضي، لقد تعافى، سيتعين علينا حماية كتفه، لكن بيلينجهام متاح وسيكون قادراً على اللعب، بينما داني كارفاخال لم يتعاف من الإصابة بعد، وسيحتاج إلى بضعة أيام أخرى، لكنه سيكون جاهزاً لمباراة الأحد».

ورفض أنشيلوتي الكشف عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ألافيس، وقال «لن أكشف عن التشكيلة اليوم، كما هو الحال دائماً، صحيح أنه حان وقت التدوير، ونحن نفعل ذلك، هناك لاعبون جدد مثل فيني أو فيرلاند أو روديجر أو لوكاس فازكيز، الذين سيكون لديهم المزيد من الفرص».

وبالنسبة للدور الذي يكلف به النجم البرازيلي الصاعد إندريك، أوضح المدرب الإيطالي «دوره واضح، لكنه ليس محدداً بنسبة 100%، في الدقائق القليلة التي لعبها، شارك في مركز الجناح الأيمن، إنه يقدم أداء حسناً، لأنه يعمل ولديه الحافز، بالنسبة لي هو قلب هجوم، لكن في بعض الأحيان يمكنه اللعب جناحاً، إنه ليس جناحاً، لكنه يستطيع أن يقدم أداءً جيداً للغاية في الداخل، ويمكنه الاستفادة من الدقائق التي يخوضها».

وتابع «أتحدث مع جميع اللاعبين، لكن إندريك يتفهم جيداً مسألة التحلي بالصبر، إنه يتدرب كل يوم مع أفضل المهاجمين في العالم ويفهم دوره، أنه محترف للغاية، وناضج للغاية رغم صغر سنه، ونحن سعداء به، سيشارك عندما يحتاجه الفريق».

وأشار المدرب الإيطالي «أنا حزين لإصابة لاعبين مهمين، حدث ذلك للحارس الألماني أندريه تير شتيجن، أحد أفضل حراس المرمى في العالم، أتمنى أن يتعافى في أسرع وقت ممكن، في الوقت الحالي، لا يمكننا القيام بأشياء كثيرة لأن جدول المباريات قد أغلق لهذا الموسم، لكن عالم كرة القدم يجب أن يفكر في الأمر».