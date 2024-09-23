تشيلسي يمنح تشيلويل «أول فرصة»



لندن (رويترز)



يستعد مدافع تشيلسي بن تشيلويل، الذي خرج من حسابات المدرب إنزو ماريسكا منذ توليه المسؤولية، للمشاركة للمرة الأولى هذا الموسم «الثلاثاء» أمام فريق بارو من الدرجة الرابعة في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وكان اللاعب (27 عاماً) طرح للبيع في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه لم يجد نادياً مناسباً، وعاد لاحقاً للتدريب مع الفريق الأول، بعد أن أكد ماريسكا أن النادي سيجد حلاً.

وفقد تشيلويل مكانه في التشكيلة الأساسية، بعد وصول الإسباني مارك كوكوريا في 2022، وفي الموسمين الماضيين عانى أيضاً من إصابات في عضلات الفخذ الخلفية والركبة، مما حصر مشاركته في 13 مباراة فقط في الدوري الموسم الماضي.

وبلغ تشيلسي نهائي كأس الرابطة الموسم الماضي، وخسر أمام ليفربول بعد وقت إضافي بقيادة المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو.

ومنذ أن تولى ماريسكا المسؤولية بدلاً من المدرب الأرجنتيني، خسر الفريق مباراتين من أصل سبع مباريات في كافة المسابقات.

وقال الإيطالي إن فريقه يسير على الطريق الصحيح، لكنه لا يزال يحتاج للكثير للتحسن.

وقال ماريسكا للصحفيين «حقق الفريق تقدماً أكثر مما توقعناه، لكن ليس على صعيد النتائج، من حيث التطور وطريقة اللعب (نحن متقدمون)، من حيث النتائج نحن بعيدون عن أندية مثل مانشستر سيتي وأرسنال، لأننا بحاجة إلى تعلم الكثير من الأشياء».