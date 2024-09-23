نابولي يكشف إصابة ميريت



روما (أ ف ب)



تعرّض الحارس الدولي الإيطالي أليكس ميريت لإصابة في فخذه الأيسر، حسب ما أكدّ نابولي في بيان رسمي.

وقال النادي الجنوبي إنّ الفحوص أظهرت وجود إصابة في العضلة المقربة للفخذ الأيسر، وإن حارس المرمى بدأ بالفعل مرحلة إعادة التأهيل.

وتعرّض ميريت (27 عاماً) للإصابة خلال التعادل السلبي أمام يوفنتوس.

ويحتل نابولي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، خلف تورينو المتصدر، بعد مرور خمس مراحل.

ويحقّق نابولي بداية واعدة هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد أنتونيو كونتي.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، من المتوقع أن يغيب ميريت عن المباريات الأربع المقبلة لنابولي.