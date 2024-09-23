«اليويفا» يعترف بأحقية ألمانيا لضربة جزاء أمام إسبانيا!



هانوفر (د ب أ)



اعترف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، بأن المنتخب الألماني، استحق الحصول على ضربة جزاء، في مباراة دور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي أقيمت على أرضه، أمام إسبانيا في المباراة التي خسرها الفريق 1-2 وودع البطولة.

وذكر موقع «ريفيلو» الإسباني، أن لجنة الحكام في «اليويفا» أجرت تقييماً وتحليلاً للتحكيم في البطولة، من أجل مساعدة الحكام الكبار.

ونقل موقع «ريليفو» عن التقرير قوله: إن مدافع إسبانيا مارك كوكوريلا لمس الكرة بيده خلال الوقت الإضافي المباراة التي أقيمت يوم الخامس من يوليو الماضي في شتوتجارت، حينما كانت النتيجة1-1، ولم يحتسب الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ضربة جزاء في تلك الحالة ولم يكن هناك مراجعة لها من جانب حكم الفيديو المساعد، وهو الأمر الذي وصفه «اليويفا»، حسب «ريفيلو» بالخطأ.

وقال «اليويفا»: «وفقاً لآخر إرشادات الاتحاد، فإن لمسة اليد التي تمنع من تسجيل الهدف، يجب اتخاذ قرار بشأنها، وفي معظم تلك الحالات يتم احتساب ضربة جزاء، ما لم يكن ذراع المدافع قريباً جداً من جسمه أو ملامساً له».

وأضاف: «في تلك الحالة يكون المدافع قد أوقف فرصة تسجيل الهدف بذراعه، والذي ليس قريباً من جسمه لذلك يجب أن يتم احتساب ضربة جزاء».

ونجح المنتخب الإسباني في الفوز بتلك المباراة بهدف من ميكيل مورينا، وتعرض كوكوريلا لصافرات استهجان من العديد من الجماهير خلال مباراتي قبل النهائي والنهائي.