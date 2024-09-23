«أبيض الشباب» يكتسح جزر ماريانا 13- 0 في «تصفيات آسيا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



حقق منتخب الشباب فوزاً كاسحاً على جزر شمال ماريانا 13-0، في المباراة التي أقيمت على استاد عبد الله الخليفة، في مدينة الكويت، ضمن «الجولة الثانية» للمجموعة الثالثة، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين.

وسجل أهداف «أبيض الشباب»، غيث لوتاه «هدفين» في الدقيقتين 11 و47، حازم محمد في الدقيقتين 17 و38، سيف الكعبي في الدقيقة 30، عيد الحمادي في الدقيقتين 36 و40، عبيد سالم في الدقيقة 51، أحمد رائد «هاتريك» في الدقائق 64 و66 91، وسيف ناصر في الدقيقتين 87 و90.

ورفع «أبيض الشباب» رصيده إلى 6 نقاط، من فوزين على التوالي، بعد الأول أمام لبنان 3-2، في الجولة الأولى، فيما بقي جزر شمال ماريانا في المركز الأخير بالخسارة الثانية، بعد الأولى أمام الكويت 0-6، ضمن المجموعة التي تضم أيضاً كوريا الجنوبية.

ويواصل منتخبنا مشوار التصفيات، بلقاء كوريا الجنوبية، في الجولة الثالثة مساء الجمعة المقبل، على أن يختتم التصفيات بمواجهة الكويت المستضيف 29 سبتمبر.

ويتأهل إلى النهائيات المنتخبات العشرة الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها الصين بطل «نسخة 1985»، حيث تستضيف الصين البطولة للمرة الثانية بعد الأولى عام 2010.